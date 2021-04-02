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02.04.2021 10:56
Рубрика: Происшествия

Мошенник "подставил" автомобилиста на 300 тысяч рублей

Текст: Михаил Фалалеев

Жертвой автоподставы стал 63-летний москвич. Начальник Управления информации и общественных связей ГУ МВД России по Москве полковник внутренней службы Владимир Васенин сообщил, что, по словам пожилого водителя, он находился за рулем своего автомобиля на светофоре, когда к нему подошел неизвестный мужчина.

Фото: Михаил Джапаридзе / ТАСС
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Незнакомец сказал, что при движении пожилой человек задел его машину, и предложил отъехать на ближайшую заправку, чтобы осмотреть повреждения и не мешать другим участникам дорожного движения.

Прибыв на место, незнакомец указал водителю на царапину на его машине и на повреждение бампера своего автомобиля, после чего стал звонить по телефону якобы в службу "112".

В процессе разговора человек на том конце провода убедил пожилого мужчину, что он является виновником и к тому же уехал с места ДТП, за что предусмотрено наказание.

После звонка в сервис для уточнения суммы ремонта водитель якобы поврежденного автомобиля попросил у заявителя 300 тысяч рублей, чтобы срочно отремонтировать машину.

Деньги он обещал вернуть через несколько дней, когда приедет из командировки. Взволнованный человек согласился, снял деньги в ближайшем банке и передал их мужчине. Однако в дальнейшем деньги ему никто не вернул, а до незнакомца он не смог дозвониться. Поняв, что его обманули, пожилой москвич обратился в полицию.

Фото: Константин Михальчевский/ РИА Новости
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Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по району Проспект Вернадского Москвы при содействии сотрудников УВД по ЗАО ГУ МВД России по Москве задержали мошенника - 30-летнего ранее судимого мужчину, приехавшего из другого региона России.

Возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ "Мошенничество". Задержанный взят под стражу. Сейчас проверяют его на причастность к другим подобным эпизодам и устанавливают соучастников.

В регионах Происшествия Преступления Криминал Филиалы РГ Столица ЦФО Москва

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