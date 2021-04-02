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Рубрика: Власть

Московские дороги помоют с шампунем после зимы

Текст: Ирина Огилько

В субботу, 3 апреля, в Москве пройдет первая в этом году санитарная уборка дорог с использованием шампуня, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. Он отметил, что специальным средством помоют все асфальтобетонные и плиточные покрытия дорог, прилегающие к ним парковки, тротуары, дворовые территории. В недоступных для техники местах промывка будет выполняться вручную комплексными бригадами работников коммунальных служб.

Фото: Валерий Титиевский/ РИА Новости
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"Традиционно весной и осенью в городе проводится промывка дорог со специальным шампунем, он помогает удалить мазутные, масляные пятна и другие загрязнения, которые не смываются обычной водой, - отметил Петр Бирюков. - В апреле запланировано проведение четырех таких мероприятий". Глава комплекса городского хозяйства сообщил, что специальное моющее средство, которое используется, совершенно безопасно, оно полностью разлагается в почве, не содержит кислот и щелочей.

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