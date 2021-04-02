В мае Москва и Санкт-Петербург запускают информационную кампанию по продвижению общих туристических маршрутов. Слоган нового проекта - "Два города - миллион впечатлений". Подробности журналистам рассказали председатель столичного комитета по туризму Екатерина Проничева и глава комитета по развитию туризма Санкт-Петербурга Сергей Корнеев.

До пандемии объем туристического потока из Москвы в Санкт-Петербург и наоборот составлял 3 миллиона человек, сообщила Проничева. По ее словам, в прошлом году туристов было меньше, но города по-прежнему занимали лидирующие позиции в рейтингах по привлекательности для путешественников. Отчасти внутренний турпоток возместил городам потерю иностранного. По оценкам Корнеева, из-за пандемии Санкт-Петербург, как и весь мировой туризм, потерял 70% турпотока. Москва, напомню, из ожидаемых до пандемии 25 миллионов насчитала лишь 13,6 миллиона гостей. Чтобы привлечь туристов и вернуть туротрасль к доковидным масштабам, власти двух городов решили запустить совместную программу по взаимному информированию своих гостей. "Приезжая в Москву, туристы получат информацию не только о том, что они могут увидеть в столице, но и о событиях в Санкт-Петербурге. Это будет возможно с помощью сервисов - медиаплатформы #Москвастобой, Discover Moscow, Russpass. Коллеги в Санкт-Петербурге расскажут, что всего в нескольких часах езды от них происходит культурная, ресторанная жизнь столицы", - объяснила Проничева. Туры в этом году не подорожают, а цены в гостиницах останутся на уровне 2019 года. Цены на проживание в трехзвездочной гостинице Москвы начинаются от 1,5 тысячи рублей, тогда как в начале прошлого года стоило 5-6 тысяч рублей.