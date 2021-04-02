Новый ТПУ "Серп и Молот" в столице постоят за три года

В столице начали возводить новый транспортно-пересадочный узел "Серп и Молот". Он войдет в состав МЦД-2, МЦД-4, который будет интегрирован с двумя станциями метрополитена - "Площадь Ильича" и "Римская". Об этом сообщает пресс-служба Московской железной дороги.

Как рассказал начальник МЖД Михаил Глазков, новый ТПУ "Серп и Молот" объединит диаметральные маршруты. Благодаря удобному расположению нового транспортного узла расстояние до метро составит менее 50 метров, что позволит сократить до минимума время на пересадку. Он напомнил, что в рамках проекта МЦД в Москве ведется строительство нескольких ТПУ, где пассажиры смогут перейти с одной линии на другую. Например, на Каланчевской и в Марьиной роще - со 2-го на 4-й диаметр, на Тестовской (Камушки) соединительной ветви Киевского и Белорусского направлений МЖД будущий четвертый диаметр пересекается не только с МЦД-1, но и с МЦК. "Столичные вокзалы также станут пересадочными хабами - Белорусский соединит МЦД-1 и МЦД-4, Курский - 2 и 4, Савеловский - 1 и 4. Эти маршрутные связи позволят повысить мобильность населения столичной агломерации", - сказал Глазков.

В пресс-службе отметили, что пассажирская инфраструктура нового остановочного пункта будет отвечать всем современным требованиям комфорта и безопасности. Так, для защиты от осадков 4 островные платформы будут оборудованы навесами на всю длину. Для безопасного выхода на платформы будет построен крытый надземный пешеходный переход типа конкорс, в котором разместятся кассы и турникеты. В нем установят лифты и эскалаторы, что позволит пассажирам, в том числе маломобильным гражданам, беспрепятственно пользоваться инфраструктурой. Конкорс будет выполнять в том числе транзитную функцию. Им смогут пользоваться не только пассажиры, но и жители прилегающих районов для перехода с улицы Золоторожский Вал к Среднему Золоторожскому переулку.

Первой построят островную платформу для поездов Горьковского направления МЖД и конкорс, а также два дополнительных пути. На следующем этапе строительства возведут еще три платформы и один дополнительный путь.

В настоящее время на станции уже ведутся работы по возведению фундаментов для сходов на платформу, высвобождению территории и выносу коммуникаций для строительства вестибюля.

Завершить строительство планируется в 2024 году.