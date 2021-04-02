Сергунина: Москва представлена сразу в пяти номинациях европейского этапа World Travel Awards

"Два года подряд, в 2019-м и 2020-м, Москва одерживает победу в ключевой номинации World Travel Awards. Причем в прошлом году столица завоевала звание лучшего города для путешествий и на европейском, и на общемировом этапе премии. И, как действующий обладатель главного приза, российская столица вновь будет принимать гранд-финал - итоговую церемонию награждения", - рассказала Сергунина.

В этом году Москва представлена в номинациях:

- "Лучшее туристское направление в Европе. Город" (Europes Leading City Destination);

- "Лучшее направление фестивального и событийного туризма в Европе" (Europes Leading Festival & Event Destination);

- "Лучшее туристское направление для изучения культурного наследия в Европе" (Europes Leading Heritage Destination);

- "Лучшее направление в сфере делового туризма в Европе" (Europes Leading Meeting & Conference Destination);

- "Лучшее направление для сити-брейка в Европе" (Europes Leading City Break Destination).

Кроме того, за победу в номинации "Лучшая государственная городская туристская организация в Европе" поборется столичный Комитет по туризму. Планируется, что церемония награждения победителей европейского этапа премии пройдет в Уфе 15 сентября 2021 года, а гранд-финал состоится в Москве в конце года.

Справка "РГ":

Международная премия World Travel Awards учреждена в 1993 году. Она считается самой престижной наградой в области туризма. Ежегодно премия вручается более чем в 100 номинациях самым привлекательным для путешественников городам, лучшим туроператорам, авиакомпаниям, курортам, отелям и другим представителям отрасли.

На европейском этапе в 2020 году Москва выиграла сразу в двух номинациях: "Лучшее туристское направление в Европе. Город" и "Лучшее направление для изучения культурного наследия в Европе".