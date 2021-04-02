Сергунина: Москва представлена сразу в пяти номинациях европейского этапа World Travel Awards

Новости

В Роспотребнадзоре назвали сценарии окончания пандемии коронавируса 08:07
Невидимка с "длинной рукой": утвержден облик бомбардировщика ПАК ДА 07:50
Московские дороги помоют с шампунем после зимы 07:45
Синоптики пообещали москвичам резкие перепады давления и снег с дождем 07:37
В Якутии во внутреннем кристалле алмаза-матрешки нашли еще один алмаз 07:23
В Благовещенске из-за пожара остановили две операции в кардиоцентре 07:17
В аэропорту Сургута столкнулись самолеты 07:08
Эпидемиолог: Говорить об отмене масочного режима преждевременно 06:47
Один человек погиб при крушении поезда на востоке Тайваня 06:33
На Тайване сошел с рельсов пассажирский поезд 06:17
Две передачи Панарина помогли "Рейнджерс" одолеть "Баффало" 05:32
"Вашингтон" с Овечкиным пропустил восемь шайб от "Айлендерс" 05:13
Орбиту МКС скорректируют перед прибытием нового экипажа в апреле 04:37
В Британии еще у 25 человек выявлен тромбоз после вакцины AstraZeneca 04:05
Гинцбург: Пострегистрационные исследования "Спутник V" завершатся в июне 03:30
СМИ: Авиаперелеты по России подорожали на 15-120 процентов 02:35
У резиденции Макрона в Париже задержан мужчина с "коктейлем Молотова" 01:52
Пушков оценил обещания США поддержать Киев в случае конфликта с РФ 01:31
Глава партии во Франции призвал власти использовать "Спутник V" 00:12
"Много чести": Познер прокомментировал связанный с ним инцидент в Тбилиси 00:06
Трамп присоединился к новой социальной платформе 01.04.2021
США выделили Украине уже более 2 млрд долларов на вопросы безопасности 01.04.2021
РФПИ: Панама одобрила применение вакцины "Спутник V" 01.04.2021
В ДНР объявлен первый в истории призыв на военную службу 01.04.2021
Массовые беспорядки вспыхнули в Брюсселе из-за первоапрельской шутки 01.04.2021
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Во сколько может обойтись покупка дачи
Во сколько может обойтись покупка дачи
Принимать экзамен на права будут по-новому
Принимать экзамен на права будут по-новому
Какие изменения ждут россиян в апреле
Какие изменения ждут россиян в апреле
02.04.2021 07:55
Рубрика: Власть

Сергунина: Москва представлена сразу в пяти номинациях европейского этапа World Travel Awards

Текст: Любовь Проценко
Заммэра Москвы Наталья Сергунина сообщила, что Москва заявлена в пяти номинациях европейского этапа 28-й международной туристической премии World Travel Awards. Голосование в рамках конкурса уже началось. Проголосовать за столицу России можно на официальном сайте премии до 14 июля.
Москва и Петербург совместно продвигают общие туристические маршруты

"Два года подряд, в 2019-м и 2020-м, Москва одерживает победу в ключевой номинации World Travel Awards. Причем в прошлом году столица завоевала звание лучшего города для путешествий и на европейском, и на общемировом этапе премии. И, как действующий обладатель главного приза, российская столица вновь будет принимать гранд-финал - итоговую церемонию награждения", - рассказала Сергунина.

В этом году Москва представлена в номинациях:

- "Лучшее туристское направление в Европе. Город" (Europes Leading City Destination);

- "Лучшее направление фестивального и событийного туризма в Европе" (Europes Leading Festival & Event Destination);

- "Лучшее туристское направление для изучения культурного наследия в Европе" (Europes Leading Heritage Destination);

- "Лучшее направление в сфере делового туризма в Европе" (Europes Leading Meeting & Conference Destination);

- "Лучшее направление для сити-брейка в Европе" (Europes Leading City Break Destination).

Наталья Сергунина: В столице определены 10 победителей туристического хакатона Moscow Travel Hack

Кроме того, за победу в номинации "Лучшая государственная городская туристская организация в Европе" поборется столичный Комитет по туризму. Планируется, что церемония награждения победителей европейского этапа премии пройдет в Уфе 15 сентября 2021 года, а гранд-финал состоится в Москве в конце года.

Справка "РГ":

Международная премия World Travel Awards учреждена в 1993 году. Она считается самой престижной наградой в области туризма. Ежегодно премия вручается более чем в 100 номинациях самым привлекательным для путешественников городам, лучшим туроператорам, авиакомпаниям, курортам, отелям и другим представителям отрасли.

На европейском этапе в 2020 году Москва выиграла сразу в двух номинациях: "Лучшее туристское направление в Европе. Город" и "Лучшее направление для изучения культурного наследия в Европе".

В регионах Власть Работа власти Регионы Экономика Туризм Москва Правительство Москвы Филиалы РГ Столица ЦФО Москва

Главное сегодня

Пушков оценил обещания США поддержать Киев в случае конфликта с РФ
Гинцбург: Пострегистрационные исследования "Спутник V" завершатся в июне
СМИ: Авиаперелеты по России подорожали на 15-120 процентов
"Много чести": Познер прокомментировал связанный с ним инцидент в Тбилиси
В аэропорту Сургута столкнулись самолеты
Косачев: Формат "евротройки" сохраняет потенциал на будущее
Назван самый важный закон марта