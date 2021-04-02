Следствие просит арестовать чиновника Минпромторга Серватинского

Рассмотрение ходатайства следствия о заключении под стражу на два месяца директора департамента металлургии и стройматериалов Минпромторга России Павла Серватинского началось в Хамовническом суде Москвы.

Как поделился с ТАСС пресс-секретарь суда Ираклий Сохадзе, чиновнику официально предъявлено обвинение в превышении должностных полномочий.

"В суд поступило ходатайство следственных органов об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Серватинского, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 286 УК РФ ("Превышение должностных полномочий"), на срок до 1 июня 2021 года", - сказал Сохадзе.