Снегопады в столичном регионе могут продлиться до середины апреля

В конце первой декады апреля в столичном регионе возможны осадки, не исключено также, что это будет вперемешку мокрый снег и дождь. То есть практически до середины месяца в Москве и Подмосковье возможно появление снега, рассказала RT главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.

Она пояснила, что теплый атмосферный фронт принес в столичный регион не только дождь, но и мокрый снег. Впрочем для начала апреля - это естественное явление. Но выпадающий в апреле снег быстро тает, так как температура уже положительная. "Что касается следующих дней, то в ночные часы у нас еще возможны небольшие осадки, температура воздуха будет ниже, чем прошедшей ночью. В Москве - минус 1 - плюс 1, местами возможна гололедица, по области может подмораживать до минус 3 градусов", - рассказала синоптик. При этом дневная температура будет порядка плюс 6-7 градусов.

Повышение температуры и кратковременное прекращение осадков ожидается днем в воскресенье и в самом начале следующей недели.

При этом, по прогнозу Гидрометцентра России, начиная с понедельника, температура начнет быстро расти. Начало следующей недели выдастся солнечным. А к середине недели совсем потеплеет. В четверг, 8 апреля, Гидрометцентр прогнозирует плюс 15 градусов днем. Ночные температуры тоже будут положительными.