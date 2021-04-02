Собянин открыл новый сезон ярмарок в Москве

Старт новому ярмарочному сезону дан в столице сегодня на фестивально-ярмарочной площади по улице Профсоюзной. Пообщавшись с продавцами, покупателями и участниками мастер-классов, посвященных Международному дню детской книги, мэр города Сергей Собянин предложил москвичам в ходе голосования на "Активном гражданине" определить новый бренд столичных ярмарок.

"Здесь совсем другая атмосфера: торгуют круглый год, а не только в летний период, практически все время в течение недели, - сказал глава города. - И здесь, конечно, представлен другой совершенно ассортимент. Контроль за продуктами: ветеринарный, санитарный. И даже свое маленькое кафе. Это становится таким центром района. Во многих ярмарках рядом построены фестивальные площадки, где можно проводить районные праздники. Это новый формат, и мне даже продавцы говорят о том, что это такое явление в Москве. Уровень ярмарок сравнялся с уровнем парижских или барселонских ярмарок. Поэтому, может быть, подумать и проголосовать на "Активном гражданине" по некоему такому бренду для этих ярмарок и новым стандартам. Я думаю, мы обязательно это сделаем. Будем и дальше развивать такие прекрасные комплексы".,

Собянин заявил, что в дополнение к уже действующим 44 круглогодичным ярмаркам в течение этого года будет открыто еще около 20 таких площадок: "Мы продолжаем развивать ярмарочную торговлю Москвы, создавая такие прекрасные комплексы. Это уже более чем 40-й комплекс. Будет введено еще 20 таких. Таким образом, охватим почти половины районов Москвы".

Эксперты утверждают, что самыми востребованными и популярными ярмарками форматом в столице в последние годы стали межрегиональные ярмарки, которые работают круглый год. В симпатичных уютных павильонах здесь можно купить свежие овощи и фрукты, рыбную, мясную и молочную продукцию, кондитерские и хлебобулочные изделия, бакалею, мёд, соленья и полуфабрикаты из 42 регионов России и ряда стран ЕАЭС. Установлены эти павильоны недалеко от станций метро и в других проходных местах. Оборудованы системами отопления, вентиляции, кондиционирования и видеонаблюдения, а также торговым и холодильным оборудованием, что делает их комфортными для продавцов и покупателей в любое время года. Большинство ярмарок открыты со вторника по воскресенье с 10:00 до 20:00 (понедельник - санитарный день). Некоторые площадки работают с четверга по воскресенье. Только в этом году их посетили более 660 тысяч покупателей. Товаров продано около 570 тонн.

Всю сельхозпродукцию, которая продается здесь, проверяют передвижные лаборатории и подразделения государственной ветеринарной экспертизы ГБУ "Московское объединение ветеринарии". В общей сложности на ярмарках выходного дня будет организовано 1 тыс. 526 торговых мест.