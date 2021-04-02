Мировой суд оправдал Бари Алибасова по делу о драке. Речь, правда идет не о знаменитом отце, а о сыне - тоже Бари Алибасове. Бари Барьевич летом прошлого года подрался во время съемок одной из программ с бывшим директором "На-На" Андреем Назаровым.

После заявления Назарова было возбуждено дело о причинении легкого вреда здоровью. В суде бывший директор "На-На" заявил еще и иск компенсации морально вреда на три миллиона рублей - вроде как за сильно разбитую голову. Алибасов-младший при этом заявил, что Назаров напал первым, а он лишь оборонялся. Впрочем, фанаты "На-На" не сильно поверили в произошедший бой - назвав его очередной пиар-акцией для поднятия имиджа уже подзабытой группы и Алибасова-старшего.

В итоге, рассмотрев дело об умышленном причинении легкого вреда здоровью, мировой судья участка № 352 района Аэропорт признал Бари Алибасова невиновным и оправдал его.

"В связи с отсутствием в деянии состава преступления", - объяснил свой вердикт судья.

Что касается трех миллионного иска, то как сообщили корреспонденту "РГ" в пресс-службе Савеловского суда, гражданский иск потерпевшего о компенсации морального вреда оставлен без рассмотрения. Правда, мировой суд сохранил за Назаровым право на предъявление иска в гражданском процессе.