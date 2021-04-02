В Москве подвели промежуточные итоги работы центра телемедицины

Год назад, третьего апреля 2020 года, на фоне увеличения количества заболевших коронавирусной инфекцией в Москве начал работать телемедицинский центр. За этот период его специалисты провели более миллиона консультаций.

"Этот центр был создан в рекордно короткие сроки и, благодаря интеграции телемедицинских технологий с единой цифровой платформой здравоохранения, стал одним из важнейших элементов борьбы с коронавирусной инфекцией. Его главной задачей стал врачебный контроль за состоянием пациентов с COVID-19, проходящих лечение на дому. Затем мы начали применять телемедицинские технологии и для мониторинга состояния здоровья участников исследования вакцины от COVID-19. За год специалисты телемедцентра провели более миллиона консультаций. В дальнейшем мы продолжим развивать центр телемедицины и планируем задействовать его не только для лечения пациентов с коронавирусом", - рассказала заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

С помощью телефонной и видео связи специалисты в режиме 24/7 могут связаться с пациентами, оценить их самочувствие, дать необходимую консультацию и проконтролировать ход лечения. При этом при необходимости в схему терапии могут вноситься изменения, а в случае ухудшения самочувствия пациента могут госпитализировать в профильный стационар.

Телемедицинские консультации не отличаются от посещения врача в поликлинике - врачи отвечают на любые вопросы о самочувствии, дают необходимые консультации, а время общения со специалистом для пациента не ограничено и зависит только от состояния больного.

Все данные, полученные в ходе онлайн-общения, заносятся врачом в электронную медицинскую карту и при необходимости доступны как врачам в поликлинике, так и бригадам скорой медицинской помощи. Также с заключениями по итогам онлайн консультаций могут ознакомиться и пациенты в электронной медицинской карте на портале mos.ru или в мобильном приложении "ЕМИАС.ИНФО".

Работа центра вызвала большой интерес у представителей целого ряда зарубежных стран, делегации которых изучали комплексный подход Москвы к организации медицинской помощи и мер социальной поддержки населения в период пандемии.

Цифровые сервисы в Москве в сфере здравоохранения реализуются и развиваются совместно с Комплексом социального развития, Департаментами здравоохранения и Департаментом информационных технологий. Это в том числе позволило столице справиться с вызовами пандемии. Благодаря единой цифровой платформе удалось обеспечить преемственность и непрерывность всех этапов лечения пациентов.