В Москве подвели промежуточные итоги работы центра телемедицины

Новости

В Роспотребнадзоре назвали сценарии окончания пандемии коронавируса 08:07
Невидимка с "длинной рукой": утвержден облик бомбардировщика ПАК ДА 07:50
Московские дороги помоют с шампунем после зимы 07:45
Синоптики пообещали москвичам резкие перепады давления и снег с дождем 07:37
В Якутии во внутреннем кристалле алмаза-матрешки нашли еще один алмаз 07:23
В Благовещенске из-за пожара остановили две операции в кардиоцентре 07:17
В аэропорту Сургута столкнулись самолеты 07:08
Эпидемиолог: Говорить об отмене масочного режима преждевременно 06:47
Один человек погиб при крушении поезда на востоке Тайваня 06:33
На Тайване сошел с рельсов пассажирский поезд 06:17
Две передачи Панарина помогли "Рейнджерс" одолеть "Баффало" 05:32
"Вашингтон" с Овечкиным пропустил восемь шайб от "Айлендерс" 05:13
Орбиту МКС скорректируют перед прибытием нового экипажа в апреле 04:37
В Британии еще у 25 человек выявлен тромбоз после вакцины AstraZeneca 04:05
Гинцбург: Пострегистрационные исследования "Спутник V" завершатся в июне 03:30
СМИ: Авиаперелеты по России подорожали на 15-120 процентов 02:35
У резиденции Макрона в Париже задержан мужчина с "коктейлем Молотова" 01:52
Пушков оценил обещания США поддержать Киев в случае конфликта с РФ 01:31
Глава партии во Франции призвал власти использовать "Спутник V" 00:12
"Много чести": Познер прокомментировал связанный с ним инцидент в Тбилиси 00:06
Трамп присоединился к новой социальной платформе 01.04.2021
США выделили Украине уже более 2 млрд долларов на вопросы безопасности 01.04.2021
РФПИ: Панама одобрила применение вакцины "Спутник V" 01.04.2021
В ДНР объявлен первый в истории призыв на военную службу 01.04.2021
Массовые беспорядки вспыхнули в Брюсселе из-за первоапрельской шутки 01.04.2021
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Во сколько может обойтись покупка дачи
Во сколько может обойтись покупка дачи
Принимать экзамен на права будут по-новому
Принимать экзамен на права будут по-новому
Какие изменения ждут россиян в апреле
Какие изменения ждут россиян в апреле
02.04.2021 08:25
Рубрика: Общество

В Москве подвели промежуточные итоги работы центра телемедицины

Текст: Любовь Проценко
Год назад, третьего апреля 2020 года, на фоне увеличения количества заболевших коронавирусной инфекцией в Москве начал работать телемедицинский центр. За этот период его специалисты провели более миллиона консультаций.

"Этот центр был создан в рекордно короткие сроки и, благодаря интеграции телемедицинских технологий с единой цифровой платформой здравоохранения, стал одним из важнейших элементов борьбы с коронавирусной инфекцией. Его главной задачей стал врачебный контроль за состоянием пациентов с COVID-19, проходящих лечение на дому. Затем мы начали применять телемедицинские технологии и для мониторинга состояния здоровья участников исследования вакцины от COVID-19. За год специалисты телемедцентра провели более миллиона консультаций. В дальнейшем мы продолжим развивать центр телемедицины и планируем задействовать его не только для лечения пациентов с коронавирусом", - рассказала заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Фото: Олеся Курпяева/ РГ
После прививки от коронавируса заболели лишь 0,1% москвичей

С помощью телефонной и видео связи специалисты в режиме 24/7 могут связаться с пациентами, оценить их самочувствие, дать необходимую консультацию и проконтролировать ход лечения. При этом при необходимости в схему терапии могут вноситься изменения, а в случае ухудшения самочувствия пациента могут госпитализировать в профильный стационар.

Телемедицинские консультации не отличаются от посещения врача в поликлинике - врачи отвечают на любые вопросы о самочувствии, дают необходимые консультации, а время общения со специалистом для пациента не ограничено и зависит только от состояния больного.

Все данные, полученные в ходе онлайн-общения, заносятся врачом в электронную медицинскую карту и при необходимости доступны как врачам в поликлинике, так и бригадам скорой медицинской помощи. Также с заключениями по итогам онлайн консультаций могут ознакомиться и пациенты в электронной медицинской карте на портале mos.ru или в мобильном приложении "ЕМИАС.ИНФО".

Работа центра вызвала большой интерес у представителей целого ряда зарубежных стран, делегации которых изучали комплексный подход Москвы к организации медицинской помощи и мер социальной поддержки населения в период пандемии.

Цифровые сервисы в Москве в сфере здравоохранения реализуются и развиваются совместно с Комплексом социального развития, Департаментами здравоохранения и Департаментом информационных технологий. Это в том числе позволило столице справиться с вызовами пандемии. Благодаря единой цифровой платформе удалось обеспечить преемственность и непрерывность всех этапов лечения пациентов.

В регионах Общество Здоровье Власть Работа власти Регионы Москва Правительство Москвы Филиалы РГ Столица ЦФО Москва Пандемия коронавируса COVID-19

Главное сегодня

Пушков оценил обещания США поддержать Киев в случае конфликта с РФ
Гинцбург: Пострегистрационные исследования "Спутник V" завершатся в июне
СМИ: Авиаперелеты по России подорожали на 15-120 процентов
"Много чести": Познер прокомментировал связанный с ним инцидент в Тбилиси
В аэропорту Сургута столкнулись самолеты
Что надо знать родителям при выборе школы
Всегда ли потеря обоняния указывает на COVID-19? Комментарий эксперта