В Москве расширили список затрат, компенсируемых с помощью субсидий для бизнеса

В столице до 30 апреля продолжают принимать заявки от предпринимателей, которые хотят возместить часть своих затрат на ведение бизнеса с помощью городских субсидий.

Как напомнила заммэра Москвы Наталья Сергунина, в прошлом году бизнесмены могли компенсировать затраты на участие в различных выставках в России и за границей, на комиссию при работе с маркетплейсами и сервисами доставки еды.

В этом году возможностей стало больше. Теперь можно вернуть часть денег, потраченных на участие в международных конкурсах и фестивалях, а также на контекстную и таргетированную рекламу в интернете.

"В 2020 году город существенно усилил поддержку предпринимателей. Были введены новые субсидии, в том числе для тех, кто работает в онлайн-сегменте, участвует в российских и международных выставках. Получив обратную связь от бизнес-сообщества, в этом году мы дополнительно расширили список компенсируемых затрат", - цитирует Сергунину официальный сайт столичной мэрии.

Оформить заявку и подать документы на получение субсидии можно до 30 апреля, все подробности на сайте.