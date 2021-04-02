Появилось видео допроса блогера Била после массовой аварии в Москве

Устроивший массовую аварию в центре Москвы блогер Эдвард Бил заявил на допросе в МВД, что сам управлял машиной. Видео допроса обнародовала полиция. Слова блогера в открытый доступ выложили из-за того, что сразу после аварии молодой человек заявил, что находился на пассажирском сидении, а автомобиль вел знакомый.

Напомним, 1 апреля Эдвард Бил за рулем спортивной Audi на большой скорости выскочил на встречную полосу в Москве на Новинском бульваре. В результате машина столкнулась лоб в лоб с Volkswagen, которым управляла женщина. В аварии пострадали еще три машины. Женщина, которую с трудом достали из покореженной машины, в реанимации.

В полиции было возбуждено дело по статье "Нарушение правил дорожного движения, повлекшее причинение по неосторожности тяжкий вред здоровью человека". Проверка показала, что на машине "висят" сотни штрафов за нарушение скоростного режима.