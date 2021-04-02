Новости

Пожар на Садовом кольце ликвидирован 16:56
Новые правила должны ускорить принятие решений по проблемным домам 16:46
Оверчук: Объединение потенциалов РФ и Беларуси повысит благосостояние граждан 16:43
Следствие просит арестовать чиновника Минпромторга Серватинского 16:22
Boris Brejcha презентовал новый трек Spicy на "Шоу с Черным Перцем" 16:20
Житель Ногинска арестован за попытку организации заказного убийства 16:17
Суд отказал в УДО осужденному за взрыв газа в Архангельске с 58 погибшими 16:16
В центре Москвы горит бизнес-центр 16:02
Apple не удалось убедить суд, что ТВ-приставки можно ввозить как рации 15:55
В Петербурге запретили новые ссылки с аниме "Тетрадь смерти" 15:51
Премьеру новой "Обители зла" перенесли 15:44
В Генштабе Беларуси заявили о пересмотре военной доктрины Союзного государства 15:39
Уволены работники суда, вносившие в судебные решения оскорбительные надписи 15:14
Путин и Пашинян встретятся в Москве 7 апреля 15:02
Большунов не выступит в гонке на 50 км на чемпионате России 14:57
Супруга президента Байдена разыграла пассажиров самолета 1 апреля 14:53
Манижа выступит в первом полуфинале "Евровидения" 18 мая 14:53
Челябинские ученые нашли новый способ остановить коронавирус 14:42
"Все не так плохо": эксперт рассказал о лечении Анастасии Заворотнюк 14:39
Twitter получил еще один штраф в 3,3 млн рублей 14:38
Появилось видео допроса блогера Била после массовой аварии в Москве 14:38
Песков заявил об отсутствии побочных эффектов у Путина через 10 дней после прививки 14:36
В Благовещенске законсервируют кардиоцентр, где произошел пожар 14:35
Уральца приговорили к 17 годам за убийство подруги в здании суда 14:33
На учениях МБР "Ярс" впервые применили СВЧ-пушку 14:32
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как не остаться без квартиры и с долгами по ипотеке после развода
Как не остаться без квартиры и с долгами по ипотеке после развода
Принимать экзамен на права будут по-новому
Принимать экзамен на права будут по-новому
Какие изменения ждут россиян в апреле
Какие изменения ждут россиян в апреле
02.04.2021 16:17
Рубрика: Происшествия

Житель Ногинска арестован за попытку организации заказного убийства

Текст: Михаил Фалалеев

62-летний житель Ногинска заказал убийство сына свой бывшей жены, чтобы отомстить ей за бытовые конфликты.

Главного нефролога Петербурга обвинили в убийстве и расчленении жены

Начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова сообщила, что в качестве киллера злоумышленник решил привлечь своего знакомого, объявив ему о вымышленном долге в 700 тысяч рублей и угрожая расправиться в случае отказа. Однако мужчина обратился с заявлением об угрозах к сотрудникам полиции, которые взяли его дальнейшие действия под свой контроль.

Нанятый исполнитель уже под контролем оперативников уголовного розыска встретился с заказчиком преступления и сообщил о якобы совершенном убийстве, предоставив в качестве доказательства документы убитого. Злоумышленник передал ему расписку о долговом обязательстве, после чего его и задержали полицейские при силовой поддержке сотрудников Росгвардии. Преступник взят под стражу.

В регионах Происшествия Преступления Криминал Филиалы РГ Столица ЦФО Московская область

Главное сегодня

Путин поздравил Лукашенко с Днем единения народов России и Беларуси
Песков рассказал о реакции РФ на возможное усиление НАТО вокруг Украины
В России создадут единый реестр гостевых домов
Центр Гамалеи начал испытания вакцины от COVID-19 в виде капель для носа
В МИД Китая отметили усиление сотрудничества между Москвой и Пекином
Как снизить риск использования газа в быту
Суд запретил возвращать взятки тем, кто их дал