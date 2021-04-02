Житель Ногинска арестован за попытку организации заказного убийства

62-летний житель Ногинска заказал убийство сына свой бывшей жены, чтобы отомстить ей за бытовые конфликты.

Начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова сообщила, что в качестве киллера злоумышленник решил привлечь своего знакомого, объявив ему о вымышленном долге в 700 тысяч рублей и угрожая расправиться в случае отказа. Однако мужчина обратился с заявлением об угрозах к сотрудникам полиции, которые взяли его дальнейшие действия под свой контроль.

Нанятый исполнитель уже под контролем оперативников уголовного розыска встретился с заказчиком преступления и сообщил о якобы совершенном убийстве, предоставив в качестве доказательства документы убитого. Злоумышленник передал ему расписку о долговом обязательстве, после чего его и задержали полицейские при силовой поддержке сотрудников Росгвардии. Преступник взят под стражу.