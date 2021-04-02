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02.04.2021 04:04
Рубрика: Происшествия

На Сахалине от взрыва в гараже выбило 12 окон жилого дома

Текст: Наталья Широкова

В селе Новосибирское Холмского района произошел взрыв газового баллона в гараже, взрывной волной выбило 12 окон в рядом стоящем жилом двухэтажном доме. Об этом корреспонденту "РГ" рассказали в пресс-службе управления противопожарной службы Сахалинской области.

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Сообщение о пожаре поступило в диспетчерскую Чеховского пожарного отряда накануне в 21.33 местного времени. Огнеборцы прибыли на место через десять минут. Как раз в это время, на их глазах, в гараже взорвался газовый баллон, и выбило окна в доме, который находится примерно в трех метрах.

Пожар ликвидировали в 23.10. В тушении были задействованы шесть человек и две единицы техники.

Погибших и пострадавших нет. Как отметили в пресс-службе, в момент взрыва в доме никого не было.

Причины происшествия устанавливаются.

По распоряжению мэра Холмского городского округа Дмитрия Любчинова власти помогут жильцам восстановить окна, сообщил он в своем аккаунте в Instagram.

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