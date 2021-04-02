Подрыв невидимого минного поля показали на видео

Минобороны РФ опубликовало видео тренировки экипажа тральщика МТ-264 Тихоокеанского флота. Корабль отработал уничтожение морских плавающих мин накладными зарядами, огнем артиллерии и специальным шнуровым зарядом.

П о легенде учений тральщик обнаружил близ Камчатки комбинированные минные поля на маршрутах подводных лодок. Часть макетов плавающих мин была уничтожена накладными зарядами, другие - огнем шестиствольной артустановки АК-306.

Проход в минном поле МТ-264 проделал при помощи специального заряда длиной 200 метров и мощностью 2,8 тонны в тротиловом эквиваленте. Его спустили за борт и подорвали. В боевой обстановке от взрыва такой мощности близлежащие мины сдетонировали бы, образовав безопасный проход. По тому же принципу работает сухопутная установка разминирования УР-77, за устрашающую работу прозванная "Змеем Горынычем".