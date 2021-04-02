В Биробиджане с нового дома упала фасадная плитка

В Биробиджане с нового дома по проспекту 60-летия СССР обрушилась облицовочная плитка. ЧП произошло вчера вечером.

По данным очевидцев, задело припаркованную возле дома машину, серьезно никто из людей не пострадал. На место происшествия выезжали сотрудники городского управления ЖКХ.

- Многоэтажный дом в эксплуатацию не введен, никто в нем не проживает, - сказал мэр Биробиджана Александр Головатый.

Мэрия будет искать собственника, чтобы огородить опасный объект. Рядом находится детский сад, мимо постоянно ходят люди и ездят машины.