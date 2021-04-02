В Благовещенске из-за пожара остановили две операции в кардиоцентре

В Благовещенске загорелась кровля одного из старейших медицинских учреждений региона, клиники кардиохирургии Амурской медицинской академии. Возгоранию присвоили повышенный ранг сложности.

Когда начался пожар, в клинике шли две операции. Обе были приостановлены. Больных из операционной перевезли в другие медицинские учреждения города. Других пациентов и медицинский персонал тоже эвакуировали. К месту ЧП направили автомобили скорой помощи.

Пожар продолжают ликвидировать. Площадь возгорания и причины его возникновения уточняются.

Как сообщили корреспонденту "РГ" в пресс-службе областного МЧС, на месте происшествия работают 59 человек личного состава и 28 единиц техники Благовещенского пожарно-спасательного гарнизона, дежурная смена спасателей Амурского филиала ДВРПСО. Для проведения разведки с воздуха применяется беспилотная авиационная система.