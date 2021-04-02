За лучшие фото россиян наградят поездкой в Южную Корею

Шестой ежегодный онлайн-конкурс фотографий о туризме проходит в непривычных условиях. Сделать свежие снимки сейчас вряд ли получится, ведь пока границы Южной Кореи закрыты для путешественников. Но организаторы творческого состязания не теряют энтузиазма.

"Картинка стоит тысячи слов! Поделитесь с нами фотоработами, в которых осталась ваша память о Корее, познакомьте своих друзей с красивейшими пейзажами страны. К сожалению, ввиду пандемии посещение Кореи стало крайне затруднительным. Однако ваши драгоценные фотоработы сделают всех нас немного счастливее. Просматривая ваши фотографии, мы сможем виртуально посетить удивительные места, запечатленные в фотоработах", - говорится в сообщении НОТК.

Прием снимков уже начался и продлится до 30 апреля. Участвовать в соревновании могут только жители Дальневосточного федерального округа, имеющие российское гражданство. На страницу конкурса можно загружать неограниченное количество фоторабот. Причем те снимки, которые направлялись на фотоконкурсы с I по V, но не заняли на них призовые места, также принимаются.

14 мая будут подведены итоги и объявлены победители и призеры.

Вишневая аллея Йоисо-ро (Юнчжунно) на Йоидо Фото: НОТК

Главная награда - сертификат на "Путешествие в Корею на двоих". Сертификатом можно оплатить различные расходы, связанные с организацией путешествия в Республику Корея: покупку авиабилетов (туда-обратно), туристических пакетов, входных билетов на достопримечательности, бронирование жилья либо транспорта (только в Корее). Этот документ действителен для предъявления в любом филиале всероссийской сети "Билетур".

Озеро Сокчхон Фото: НОТК

Два человека, занявшие второе место, получат беспроводные наушники бренда Samsung. Для пяти бронзовых призеров приготовлены чайные наборы. Авторам 30 лучших фоторабот подарят сувениры.

Выставка снимков будет организована на официальном сайте и в социальных сетях правительства Приморского края и администрации города Владивостока.