Мордовия заняла второе место в РФ по раздельному сбору электронных отходов

Минприроды России отметило лучшие регионы по раздельному сбору электронных отходов. В тройку лидеров вошли Подмосковье, Мордовия и Тульская область. Только в минувшем году республике удалось предотвратить захоронение 300 тонн опасных отходов. Произошло это благодаря реализации экологической программы "Школа утилизации: электроника", разработанной Фондом рационального природопользования.

Как рассказал "РГ" координатор программы в регионе Алексей Сурков, проект по экологическому просвещению и бесплатной утилизации отработавшего электронного оборудования для населения, бюджетных учреждений и органов власти действует здесь уже три года. Его оператором в Саранске является Мордовский экологический комбинат. Безвозмездно сдавать отслужившую технику на переработку могут любые бюджетные учреждения: от школ и больниц до музеев и загсов.

- Алгоритм работы такой: организациям, желающим стать участниками проекта, достаточно зарегистрироваться на сайте Фонда рационального природопользования. Все остальное, включая транспортные расходы, мы берем на себя, - пояснил собеседник. - Связываемся с учреждением, составляем договор, уточняем, рабочая техника либо нет, требуется ли списание, готова ли она к отгрузке. Если оборудование еще не списано, предоставляем акты техэкспертизы. После процедуры списания техника становится отходом IV класса опасности. Приезжаем, забираем ее, выдаем соответствующие акты. Сдать на утилизацию электронные отходы - от батареек до телевизоров и компьютеров - могут не только сотрудники учреждения, но и их родственники, знакомые.

На сегодня в списках участников экологической программы значатся более 200 организаций Мордовии, значительную долю в этом перечне составляют школы. Если раньше ученики собирали макулатуру и металлолом, то теперь - старую технику.

- Важно, чтобы ребенок со школьной скамьи усвоил, что электронные отходы и электрооборудование бросать в общий мусорный контейнер нельзя, - говорит Алексей Сурков. - Поэтому в работе с детьми мы делаем акцент на разъяснительном моменте: экологические уроки, демонстрация обучающих фильмов и видеороликов. Такие занятия проводятся не только в классах: ребята могут приехать на наш комбинат, посмотреть, как утилизируются собранные ими батарейки, отслужившие приемники и телефоны.

Напомним, что с первого января текущего года в России запрещено захоронение отходов электронного и электрического оборудования.

Сдать на утилизацию отслужившую технику может любой житель Саранска. На переработку принимаются: компьютерная и офисная техника, бытовая техника, электроинструмент (в том числе заводские станки), научная и медицинская техника, телефоны и гаджеты, электронные и электрические игрушки, батарейки и аккумуляторы. Не принимаются: оборудование со знаком радиации; холодильники и кондиционеры; отдельно собранные картриджи. В планах - создание в городе сети стационарных пунктов приема электронных отходов.

Справка "РГ"

По итогам 2019 года человечество произвело 53,6 миллиона тонн электронных отходов. Перерабатывается лишь 17,4 процента от этого числа. В среднем каждый человек производит 7,3 килограмма электронного мусора в год. По прогнозам ООН, к 2030 году ежегодное количество электронных отходов приблизится к 75 миллионам тонн. В России каждый год образуется до полутора миллионов тонн отходов электронного и электрического оборудования. На сегодня программа раздельного сбора "электромусора" работает в 10 субъектах страны. В 2021-м планируется вступление в программу еще четырех регионов, в итоге проект охватит четверть населения РФ.

Внимание, конкурс!

Принять личное участие в экопросвещении теперь может каждый школьник Мордовии: Фонд рационального природопользования объявил семейный тик-ток-конкурс "Приключения электроники".

- Для участия в конкурсе школьникам надо снять короткий ролик о судьбе дорогого им гаджета, это может быть электрическая вещь, которая была еще у бабушки или дедушки, игрушка, с которой он рос, что-то, что когда-то с папой ремонтировали, - пояснила исполнительный директор фонда Александра Кудзагова. - Надо рассказать о ее жизни - в вашей семье или от создания до утилизации, а может, даже до возвращения во вторичный цикл.

Прием работ - до 15 июля, а авторы самых талантливых и креативных роликов будут награждены 1 сентября.

Контакт

Для участия в программе раздельного сбора электронных отходов бюджетной организации следует зарегистрироваться на сайте Фонда рационального природопользования https://eko-fond.ru/ Жители Саранска и районов республики всю необходимую информацию могут получить по телефону: (8342) 22-35-36 (Мордовский экологический комбинат).