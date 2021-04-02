В Башкирии произошел разлив нефтесодержащей жидкости

В Бижбулякском районе Башкирии в результате отказа трубопровода диаметром 133 мм 1 апреля произошел разлив нефтесодержащей жидкости (96% - вода, 4% - нефть) на площади около 350 квадратных метров.

Как сообщили в Главном управлении МЧС по Республике Башкортостан, специалисты ООО "Башнефть Добыча" оперативно ликвидировали отказ трубопровода.

- В настоящее время проводятся работы по очистке участка, - уточнили в спасательном ведомстве.

Ближайший открытый водоисточник - река Ик - находится на расстоянии 2,5 км от места порыва. Нефтесодержащая жидкость в водоем не попала. Дальнейшего распространения загрязнения нет. Никто не пострадал. Загрязненный грунт вывозится в нефтесборный пункт "Чегодаево", где его утилизируют.

На месте работает аварийно-восстановительная бригада в количестве 15 человек, задействовано 9 единиц техники. Ориентировочно работы завершатся в 20.00 4 апреля 2021 года.