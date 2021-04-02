В Саратове на безработную завели дело из-за найденного кошелька

В Саратове полицейские возбудили дело против женщины, которая нашла чужой кошелек с деньгами и присвоила их.

Как сообщает ГУ МВД по региону, в полицию обратилась 30-летняя местная жительница, потерявшая на улице кошелек, в котором были 37 тысяч рублей.

Как выяснил участковый уполномоченный полиции, пропажу нашла 47-летняя безработная. Деньги она забрала себе, потратила их, а кошелек выкинула в мусорку.

Полицейские решили, что в действиях этой женщины содержатся признаки кражи. Возбуждено уголовное дело, подозреваемой, кстати, ранее не судимой, избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

- Необходимо напомнить, тот, кто считает, что обнаружение чужой вещи - это находка, которую можно забрать себе, заблуждается! Такие действия могут привести к уголовной ответственности. Обязанность человека, который нашел чужую вещь, - проинформировать о находке и возвратить ее собственнику, - прокомментировали ситуацию в пресс-службе областной полиции.