В Саратове суд оправдал министра и ее мужа по делу о взятках

Суд вынес оправдательный приговор бывшему министру-председателю комитета по информатизации Саратовской области Ларисе Кузнецовой и ее мужу Олегу Козлову, которые обвинялись в получении взяток. Как рассказала корреспонденту "РГ" адвокат Елена Сергун, супругов оправдали в связи с отсутствием события преступления.

Министр обвинялась в получении взяток на 13,4 миллиона рублей от предпринимателя за предоставление возможности использовать в коммерческих целях площади в помещениях МФЦ. А ее муж, по версии следствия, якобы оказывал посредничество в передаче денег.

По данным же защиты, у Козлова, еще до того как он стал мужем Кузнецовой в 2016 году, был совместный бизнес с предпринимателем, и на самом деле деньги, о которых шла речь, относились к их доходам.

Судебное разбирательство в Октябрьском районном суде Саратова продолжалось около года. В судебных прениях прокурор потребовал назначить подсудимым наказание по 10 лет лишения свободы, а адвокаты - оправдать их.

Суд посчитал, что ни один факт передачи взяток не доказан. Кроме того, по мнению суда, обвинению не удалось опровергнуть доводы защиты об оговоре подсудимых заявителем и наличия у него в этом личной заинтересованности. За подсудимыми признано право на реабилитацию.

Решение суда в законную силу не вступило и может быть обжаловано.