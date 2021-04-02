В столовой одной из школ Кирова мыли не съеденные в обед котлеты

Сотрудница столовой кировской школы №59 мыла котлеты, которые не съели ученики первой смены. Видео с работницей пищеблока попало в социальные сети.

На нем видно, как сотрудница столовой отмывает котлеты и складывает их в большой поднос. Голос за кадром интересуется: а вы их что, потом разогревать будете, да? Ответа на видео не слышно.

После того, как ролик попал в сеть, руководство комбината продовольствия и социального питания Кирова проверило столовую. Как сообщает пресс-служба администрации города, инцидент, снятый на видео, произошел в марте этого года. Женщина, которая мыла котлеты, рассказала, что все происходило в конце рабочего дня, когда раздачи обедов в школе уже нет.

- Женщина, действительно, мыла котлеты, не съеденные учащимися, от остатков гарнира - но не для того, чтобы раздать их заново, а чтобы унести домой в связи с тяжелым материальным положением в семье, - пояснил руководитель комбината питания Артур Шамсутдинов

Он также сообщил, что в школьной столовой ведется строгий контроль над количеством и массой приготовленных блюд, а меню разработано таким образом, что исключает повторения одних и тех же блюд два дня подряд. По итогам служебной проверки и бесед, проведенных с работниками пищеблока, будет решаться вопрос о наказании сотрудников школьной столовой.