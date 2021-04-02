Директор Росгвардии проверил обеспечение безопасности в Арктике

Директор Росгвардии генерал армии Виктор Золотов проверил обеспечение безопасности в Арктике портов, ядерных объектов, ледоколов и транспортных судов. Все это охраняют его подчиненные - бойцы спецназа Росгвардии. Чтобы реально оценить их действия в экстремальных условиях, в морском порту Дудинка Красноярского края прошло масштабное учение спецподразделений.

Кстати, так уж получилось, что эта проверка совпала с пятилетней годовщиной подписания президентского указа "Вопросы Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации", когда и была официально создана Росгвардия - 5 апреля 2016 года. Впрочем, росгвардейцы отмечают свой ведомственный праздник традиционно 27 марта, когда были созданы внутренние войска МВД. Все же, разброс небольшой.

Официальный представитель Росгвардии Валерий Грибакин рассказал корреспонденту "РГ", что одна из тренировок подразделений спецназа, за которой наблюдал Виктор Золотов, заключалась в отработке действий по нейтрализации преступной группы на борту контейнерного судна. Это один из этапов тактико-специального учения, направленного на совершенствование действий спецподразделений в Арктической зоне при осложнении обстановки на объектах повышенной опасности.

Не секрет, что Арктика находится в сфере особого внимания Росгвардии. В регионах Крайнего Севера войсками национальной гвардии России обеспечивается защита трех объектов атомной энергетики, семи судов с ядерными установками, включая первую плавучую атомную станцию в Певеке, девяти морских портов Северного морского пути, в которые разрешен заход судам атомного флота.

Поэтому, как пояснил Валерий Грибакин, программа учения предусматривает всего пять этапов.

В соответствии с замыслом тренировки, преступная группа проникла на борт контейнерного судна, прибывшего в морской порт Дудинка следом за ледоколом с ядерной энергетической установкой. Целью террористов стали перевозимые в контейнерах взрывчатые вещества. Условные преступники захватили заложников из числа судовой команды.

Особое внимание при отработке действий спецназа было уделено резкому осложнению оперативной обстановки.

В штурме захваченного судна приняли участие военнослужащие и сотрудники центра спецназа "Витязь", СОБРа "Рысь" ЦСН Росгвардии, подразделения полицейского спецназа из Красноярского края, Кемерово, Новосибирска, Чеченской Республики и отряды войскового спецназа. Поставленную задачу по освобождению заложников и нейтрализации преступников участники специальной операции выполнили в полном объеме.

По завершении промежуточного этапа учения главнокомандующий объявил благодарность личному составу, принимавшему участие в его подготовке, а также провел церемонию награждения сотрудников и военнослужащих войск национальной гвардии.

Главком рассказал, что важность задач по защите инфраструктуры портов, объектов атомного флота в регионах Заполярья требует от войск национальной гвардии высочайшего уровня боеготовности, поэтому особое внимание в Росгвардии уделяется вопросам подготовки личного состава, усложняются условия проведения тактико-специальных занятий и тренировок.

Виктор Золотов подчеркнул, что при крайне низких температурах Арктической зоны росгвардейцам предстоит отработать вопросы организации холодных ночевок, парашютного десантирования, использования специальных транспортных средств.

Обеспечение безопасности крупных инфраструктурных проектов - это комплексная задача, отметил главнокомандующий, и ее успешное выполнение зависит от слаженного и эффективного применения людских ресурсов, специальной и авиационной техники, а также высокого уровня координации межведомственного взаимодействия.

Генерал армии Виктор Золотов высоко оценил подготовку, профессиональную и слаженную работу спецназа Росгвардии и вручил участникам учения ведомственные награды. Кроме того, к награждению медалями "За содействие" и почетными грамотами представлены представители администрации заполярного филиала ПАО "Горно-металлургическая компания "Норильский никель" и капитаны трех судов Мурманского транспортного филиала этой компании.

Учение Росгвардии в Арктике продолжается. Спецназовцам еще предстоит преодолеть почти две тысячи километров на снегоходах и багги в аэропорт Диксон для отработки действий по ликвидации террористической угрозы на удаленном объекте гражданской авиации. Генерал армии Виктор Золотов пожелал участникам учения удачи на этом непростом этапе и выразил уверенность, что и эта задача будет выполнена на высоком профессиональном уровне.

Напомним, Росгвардия уделяет повышенное внимание вопросам укрепления защищенности инфраструктурных объектов в северных регионах, в том числе в рамках реализации мероприятий Стратегии развития Арктической зоны России и обеспечения национальной безопасности на период до 2035 года. Только в прошлом году в Арктической зоне на охраняемых подразделениями Росгвардии важных государственных объектах задержано более 700 нарушителей пропускного режима.

Росгвардия охраняет три объекта атомной энергетики, отнесенные к важным государственным объектам, девять портов Северного морского пути, семь судов с ядерными энергетическими установками, в числе которых - атомные ледоколы "Ямал", "50 лет Победы", "Таймыр", "Вайгач", Универсальный атомный ледокол проекта 22220 "Арктика", "Севморпуть", а также первая плавучая атомная теплоэлектростанция в Певеке.

Тактико-специальное занятие Росгвардии в Арктической зоне продлится до 8 апреля 2021 года.

Ранее, в 2018 году, на территории Мурманской области в рамках тактико-специального учения "Арктика-2018", войсками национальной гвардии был успешно отработан ряд служебно-боевых задач во взаимодействии с пограничными органами ФСБ и Минобороны России, в том числе и десантирование в район Земли Франца-Иосифа.