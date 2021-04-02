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02.04.2021 15:25
Рубрика: Происшествия

ФСБ задержала украинского националиста, который собирался взорвать мечеть

Текст: Иван Егоров
ФСБ задержала в Барнауле местного жителя 2000 года рождения, который планировал по заданию куратора организации украинских националистов совершить акции "прямого действия". Речь шла о преступлениях для устрашения местного населения, в том числе мигрантов из Центральной Азии, организации акций в местах массового скопления мусульман, а также против органов госвласти. Об этом корреспонденту "РГ" сообщили в Центре общественных связей ФСБ России.

Задержанный признался, что в феврале 2021 года он инициативно вышел на контакт с представителем "ЭНО" в связи с недовольством государственной политикой в сфере миграции.

Фото: ФСБ РФ/РИА Новости
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На кадрах оперативного видео во время допроса он признается, что в начале марта получил задание подобрать объект покушения и направить фотоотчет. После чего он получил указание совершить поджог или другие устрашающие население действия.

"Хотел выбрать себе цель подрыв мечети", - пояснил молодой человек.

Как сообщили в ЦОС ФСБ, во время обысков у задержанного было изъято взрывчатое вещество, инструкции по изготовлению СВУ и экстремистская литература. А также гаджеты с фотографиями разведки объектов предполагаемых нападений, которые были отправлены на "согласование" украинскому "куратору". По данным ФСБ, украинская националистическая организация "Этническое национальное объединение", создана для координации действий националистов Украины, Белоруссии и России при осуществлении акций "прямого действия" в отношении лиц неславянской внешности и органов государственной власти. Пропагандистская работа ведется в мессенджере Telegram, социальных сетях ВКонтакте и Instagram. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье 205.3 (прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности) УК России.

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