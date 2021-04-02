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02.04.2021 14:06
Рубрика: Власть

Новосибирская область привлечет федеральные средства в здравоохранение

Текст: Наталья Решетникова (Новосибирск)
Первый заместитель председателя Государственной думы РФ, депутат от Новосибирской области Александр Жуков совершил рабочую поездку в регион. Вместе с первым вице-губернатором Юрием Петуховым он посетил ряд медучреждений и обсудил реализацию нацпроекта "Здравоохранение".
Фото: Правительство Новосибирской области Фото: Правительство Новосибирской области
Фото: Правительство Новосибирской области

В Новосибирской областной клинической больнице Александр Жуков ознакомился с работой рентгеноперационной и центра магнитно-резонансной томографии. Только за последние два года нацпроект позволил больнице приобрести магнитно-резонансный и компьютерный томографы, ангиографический комплекс, операционный микроскоп. В областном перинатальном центре вице-спикер Госдумы побывал в уникальной интегрированной операционной и послеродовом отделении. Перинатальный центр был достроен в 2020 году благодаря активному участию губернатора Андрея Травникова и федеральной поддержке.

Фото: Правительство Новосибирской области
Новосибирская область начнет строить инфекционную больницу в 2021 году

Первый вице-спикер Госдумы высоко оценил реализацию в регионе нацпроекта "Здравоохранение", подчеркнув, что руководство области при этом тесно взаимодействует с федеральным центром.

- То, что сделано за последние годы вообще в области медицины по национальным проектам, в части оснащения самым новейшим медицинским оборудованием - это видно просто невооруженным глазом. Сейчас мы работаем над тем, чтобы были выделены в достаточном объеме федеральные средства на строительство инфекционной больницы. Это все требует очень тесного взаимодействия региональных властей с федеральными. Мы видим, что это взаимодействие осуществляется и постоянно находится на контроле губернатора. Мы с Андреем Александровичем постоянно консультируемся на данную тему и взаимодействуем с правительством. Очень многое было сделано во время визита председателя правительства РФ - принято очень много важных решений в области медицины, науки, образования и так далее. Все это результат эффективной работы региональных властей, - подчеркнул Александр Жуков.

По его словам, в настоящее время идут консультации с федеральным правительством о перспективах строительства инфекционной больницы. Премьер-министр уже дал соответствующее поручение. В ходе встречи с главврачом городской инфекционной клинической больницы №1 Ларисой Поздняковой Александр Жуков отметил, что приступить к строительству необходимо уже в этом году.

Напомним, что 31 марта, в Москве состоялась рабочая встреча губернатора Андрея Травникова с Александром Жуковым, которые обсудили реализацию значимых для Новосибирской области проектов, включая развитие кампуса НГУ и строительство инфекционной больницы. Строительство в Новосибирске нового инфекционного госпиталя - инициатива главы региона. С соответствующими предложениями в 2020 году он обратился в правительство и Госдуму РФ. Они получили поддержку на федеральном уровне.

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