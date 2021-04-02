Почему уникальная ферма на Алтае оказалась на грани гибели

В редакцию "Российской газеты" пришел "крик о помощи" - в Алтайском крае на грани гибели оказалась самая крупная в регионе козья ферма. Больше пятисот голов элитных молочных коз могут пойти под нож из-за перекрытой дороги. Почему местные власти сначала поддержали интересный проект, а теперь бездействуют в решении вопроса о восстановлении подъезда к ферме? Корреспондент "РГ" отправилась на ферму в село Зудилово, чтобы на месте разобраться в ситуации.

Зудилово находится всего в 30 километрах от Барнаула в живописном месте: сосновый бор, речка, чистый воздух, тишина. Неподалеку разместились санаторий, летние лагеря и несколько садоводств. Через одно из них - СНТ "Звездный-2" до недавнего времени и проходил единственный обустроенный проезд к ферме. Сейчас на въезде в садоводство стоит шлагбаум, а дальше на выезде в лес - забор и бетонные блоки.

Полтора года назад местные предприниматели Евгений Ульрих и Алексей Литонгрилли решили заняться разведением коз. Купили небольшую действующую ферму, завезли 500 козлят и в июле 2020 получили первые тонны молока. "Мы стали отправлять сырье на переработку, заключили контракт с известным на Алтае производителем сыров. Но все наши планы рухнули, когда 15 августа садоводческое хозяйство "Звездный-2" перекрыло единственный обустроенный проезд к хозяйству", - вспоминают фермеры.

С августа по январь грузовики на КФХ "Экоферма", по словам предпринимателей, попасть не могли, поэтому все молоко они спаивали козам. А в январе, когда закончились запасы кормов, проложили временный проезд через лес. По этой тропе мы и отправились в хозяйство, петляя между соснами на фермерском внедорожнике. Тропинка узкая - того и гляди въедешь в дерево или застрянешь в сугробе. Но сейчас это единственный путь доставки сена на ферму: после снегопадов небольшой грузовичок приходится толкать трактором. "Но снег уже начал таять и тропу скоро "развезет". Без кормов стадо не выживет", - сокрушается Алексей Литонгрилли.

Шлагбаум вот уже почти восемь месяцев перекрывает проезд через садоводство к ферме. Фото: Татьяна Кузнецова

Почему же фермерам перекрыли дорогу и поставили в безвыходное положение? Садоводов не устраивает, что по их территории каждый день ездят грузовики. "Люди здесь отдыхают, у нас по улицам ребятишки бегают, а тут большегрузы летают. Новые владельцы еще при покупке фермы обещали найти другой проезд к своей территории, минуя садоводство. Мы им год дали на это, но они так и не выполнили обещание, поэтому пришлось закрыть проезд. Более того, мы предлагали составить договор о платном проезде по нашей территории, но они отказались и теперь через суд требуют установить бесплатный сервитут. А ведь за год, что фермеры пользовались проездом, они большими машинами привели дорогу в негодность. Теперь садоводам за свой счет придется ее восстанавливать", - пояснил глава СНТ "Звездный-2" Иван Бибиков.

Правда, эту позицию разделяют не все садоводы. Сергей Крахмалев, чей участок недалеко от "дороги раздора", говорит, что всю прошлую зиму фермеры ее чистили и готовы были вкладывать деньги в ремонт. "Нам ведь это выгодно. Не понимаю, зачем руководство СНТ пошло на конфликт", - удивляется он.

Но дело тут не только в дороге. Некоторых садоводов в принципе не устраивает соседство в фермой, поэтому они завалили контролирующие ведомства жалобами на зловоние от козьей фермы и якобы валяющиеся кругом трупы животных, на незаконную вырубку леса и слив нечистот в реку. В хозяйство зачастили проверяющие, но ничего незаконного и криминального не нашли - это корреспонденту "РГ" подтвердили в прокуратуре Алтайского края.

- Восьмой месяц на нас идет колоссальное административное давление, - говорит Евгений Ульрих. - Мы насчитали около пятидесяти проверок - они хоть и "без соприкосновения с юридическим лицом", но на многочисленные запросы приходится отвечать. Проверяют не только ферму - все наши предприятия. Работать в таких условиях невозможно. Хочется все бросить и вообще перевести бизнес в другой регион.

Все это время фермеры пытаются доказать, что единственный обустроенный подъезд к хозяйству садоводы перекрыли незаконно, прирезав приличный кусок земель лесного фонда, попутно уничтожив противопожарный разрыв и перекрыв доступ пожарной техники в лес и к ферме. Рослесхоз, действительно, обнаружил "прирезанные" земли на шести садоводческих участках. Сейчас их через суд пытаются вернуть в федеральную собственность. Но проезд к ферме это не вернет.

- Дорога частично проходила по земельному участку садоводства, которое вправе распоряжаться им как захочет, в том числе и закрыть въезд, - пояснила начальник отдела по надзору за соблюдением прав предпринимателей прокуратуры Алтайского края Марина Панчук. - Дальше дорога шла по землям лесного фонда, но поскольку ее нет в реестре, значит она была проложена незаконно.

Получается, что фермеры вообще не могут проехать к своему участку, ведь он со всех сторон окружен лесом. Как же им пользоваться своей собственностью? В прокуратуре края посоветовали обратиться в Зудиловский сельсовет, чтобы местные власти организовали проезд. Но разве муниципалитеты вправе распоряжаться землями лесного фонда? А в администрации Первомайского района "РГ" заявили, что поскольку ферма полностью окружена лесом, то проезд к ней вообще не возможен - строить дорогу здесь нельзя. Правда в районе не учли, что речь идет не о капитальном строительстве, а накатанном и немного обустроенном проезде через лес. А проезд и проход по лесам у нас не запрещен. Интересно, что Озерское лесничество было не против регистрации ныне перекрытой дороги и даже подготовило необходимые документы (есть в распоряжении "РГ"), однако в реестр ее почему-то так и не внесли.

Но даже если лесную дорогу зарегистрируют, как быть с садоводством? Еще в августе предприниматели обратились в арбитраж, чтобы установить частный сервитут на проезд по территории СНТ, поскольку это единственная обустроенная дорога к ферме. Решения нет до сих пор. Судебные заседания отложили до 12 мая, когда растает снег и можно будет провести экспертизу на наличие других проездов. Вот только нужны ли они будут фермерам в мае-июне, если уже в апреле животных кормить будет нечем?

Если вопрос с дорогой не решится в ближайшие дни - до того как растает снег, то больше 500 элитных коз придется пустить под нож. Фото: Татьяна Кузнецова

Казалось бы местные власти должны быть заинтересованы в развитии хозяйства с самым большим в Алтайском крае поголовьем коз. Тем более, что у предпринимателей в планах заняться племенной работой, построить подальше от села большую ферму, цех по производству козьего молока, а на этом участке организовать мини-ферму и базу отдыха для туристов. Глава Зудиловского сельсовета Мира Смолякова рассказала "РГ", что благодаря фермерам Зудилово вошло в проект ОНФ "Село. Территория развития". "Они предложили сразу несколько интересных направлений для развития села: розлив артезианской воды, выпуск облепиховых морсов, разведение коз. Конечно, мы заинтересованы, чтобы все эти проекты развивались", - отметила глава сельсовета.

- Дело тут не в дороге, - считает координатор проекта ОНФ "Народный фермер" в Алтайском крае Сергей Тастан. - На предпринимателей давят с одной целью: кому-то очень понадобилась земля под фермой, чтобы нарезать в этих красивейших местах садовые участки. Вот для этого и подключили административный ресурс. Поэтому ни на уровне района, ни на уровне края фермеры не могут решить вопрос о доступе к своему предприятию и вынуждены обращаться в Госдуму, Общественную палату, ОНФ и другие федеральные структуры.

Мнение

Юлия Оглоблина, председатель Российского союза сельской молодежи, глава комиссии Общественной палаты РФ по развитию АПК и сельских территорий:

- Жители Зудилово, сельсовет и два предпринимателя стали участниками проекта "Село. Территория развития". Они решили развивать свою деревню, стимулируя бизнес на создание новых производств по выпуску морсов, козьего молока и сыра, которые могут дать муниципалитету до 20 миллионов рублей налогов в год. Люди начали работать, но перекрытый проезд поставил под угрозу эти проекты. Поэтому мы обратились в Генпрокуратуру РФ с предложением создать совместную комиссию, которая могла бы оперативно урегулировать подобные ситуации. Ведь в сельском хозяйстве счет порой идет на дни и часы, а долгие судебные разбирательства могут привести к гибели производства.

Комментарии

Сергей Сандаковский, к. ю. н., доцент кафедры гражданского права и процесса Алтайского филиала РАНХиГС:

- Владельцы фермы должны были еще перед покупкой убедиться в наличии подъезда к ней и, если дорога проходит по чужому участку, то потребовать от продавца установить сервитут. Но с другой стороны, участки СНТ и КФХ были сформированы одним лицом, поэтому совместное пользование дорогой было ожидаемо. Действия садоводства, которое получило в дар участок с проездом в лес и на ферму, а потом закрыло его во вред КФХ, явно не соответствуют правилам доброй совести и запрета на злоупотребление правом (ч. 1 ст. 1, ст. 10 ГК РФ). Что касается установления сервитута, то СНТ предстоит доказать, что дорога мешает садоводам пользоваться своими участками. Ну а фермерам надо учитывать, что суд может отказать в сервитуте, если к хозяйству ведет любая другая дорога, пусть даже хуже и неудобнее прежней.

Анна Юра, юрист:

- Как следует из положений ГК РФ граждане и юридические лица по своему усмотрению осуществляют принадлежащие им гражданские права, при этом не допускается причинение вреда другому лицу, действия в обход закона с противоправной целью, а также иное заведомо недобросовестное осуществление гражданских прав. Законом допускается самозащита гражданских прав, однако способы самозащиты должны быть соразмерны нарушению и не выходить за пределы действий, необходимых для его пресечения. Совершенно очевидно, что конфликт между СНТ и КФХ нарастает и не завершится в ближайшее время, если стороны не готовы к цивилизованному диалогу. Похоже, единственный способ быстро разрешить конфликт - садиться за стол переговоров, определять повестку, оценивать приемлемость предложений и условий, стремясь достигнуть честного и справедливого решения, выгодного обеим сторонам.

Подготовила Наталья Козлова