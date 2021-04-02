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02.04.2021 12:17
Рубрика: Происшествия

В Сибири на шестилетнюю девочку подали в суд за долги умершей матери

Текст: Никита Зайков (Новосибирск)

Колыванский районный суд Новосибирской области сегодня вновь отложил начало рассмотрения иска о взыскании долга по коммунальным платежам с шестилетней девочки. Однако представители теплоснабжающей компании от своих требований отказываться не намерены и поясняют, что ответственность лежит на отце ребенка.

Фото: УФССП по Свердловской области
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В 2016 году мама совсем еще маленькой девочки умерла от осложнений после перенесенного гриппа. Девочка стала законной наследницей доли квартиры в одной из двухэтажек рабочего поселка. Как рассказала "РГ" Анна Понушкова, юридический консультант компании "СибТЭК", от лица которой был подан иск, платежи за отопление с той доли, которую унаследовала девочка, перестали приходить еще за два месяца до смерти мамы. На сегодняшний день долг превысил 24 тысячи рублей.

- Иск был подан на имя предполагаемого наследника в лице ее законного представителя, - говорит юрист. - Формулировка по закону звучит вот так. В квартире четыре собственника: сама девочка, ее дядя, бабушка и дедушка. Но если платежи от лица бабушки и дяди поступают регулярно, то доли ребенка и ее деда не оплачиваются. На данный момент ежемесячный платеж должен составлять 416 рублей 33 копейки, но за несколько лет сумма накопилась немаленькая.

Представителем ребенка в суде выступает дядя девочки, и он не согласен с тем, что ребенок должен платить по счетам и уж тем более быть ответчиком в судебном заседании. На адвоката у семьи денег нет, но тем не менее родственники своими силами пытаются доказать неправомерность иска.

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