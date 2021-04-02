В Омске задержали 11 экстремистов из законспирированной ячейки

В Омске сотрудники ФСБ пресекли деятельность ячейки международной экстремистской организации "Таблиги Джамаат", запрещенной на территории РФ.

Граждане РФ и Центрально-Азиатского региона встречались на подпольных собраниях, где осуществлялась проповедническая деятельность и распространялась идеология организации.

- Всего задержано 11 человек, в отношении трех из них возбуждено уголовное дело по факту организации деятельности и участия в экстремистском объединении, изъято значительное количество запрещенной литературы, - сообщает УФСБ России по Омской области.

Иностранные граждане, принимавшие участие в деятельности экстремистской ячейки, будут выдворены из России. Расследование уголовного дела продолжается.