Врач объяснила, почему люди с лишним весом чаще умирают от COVID-19

У пациентов с ожирением гораздо выше риски негативного течения новой коронавирусной инфекции. Избыточный вес повышает и вероятность летального исхода. Об этом на "круглом столе" в "Российской газете" сообщила врач-кардиолог, доктор медицинских наук, заведующая лабораторией персонализированной медицины Института химической биологии и фундаментальной медицины СО РАН Галина Лифшиц.

По данным медицинских исследований, наличие артериальной гипертонии повышает риск неблагоприятного течения коронавирусной инфекции примерно на 6,5 процента, сахарного диабета - на 7,5 процента, перенесенные сердечно-сосудистые заболевания - более чем на 10 процентов. Учитывая, что ожирение влияет на появление всех этих недугов, оно может нести в себе большую опасность для человека, заразившегося коронавирусом.

Однако, как подчеркивает эксперт, ожирение и само по себе серьезно отягощает течение инфекции, так как есть прямая связь между увеличением массы тела и функционированием легких. "То есть и без всяких промежуточных моментов в виде гипертонии, диабета и прочего люди с ожирением рискуют больше, - считает Галина Лифшиц. - Уменьшается функциональная емкость легких, резервный объем выдоха. У людей с высоким стоянием диафрагмы из-за абдоминального ожирения нарушается экскурсия легких. Само по себе это делает пациентов более уязвимыми перед развитием вирусных пневмоний, в том числе при COVID-19".

Специалист также пояснила, что из-за нарушений в процессе дыхания пациенты чаще нуждаются в кислородной поддержке и искусственной вентиляции легких. Но, помимо чисто физического влияния на течение болезни, ожирение имеет и другой фактор: воздействие воспалительных цитокинов, которые вырабатывает жировая ткань. Эти механизмы дополнительно могут привести к развитию цитокинового шторма в организме пациента с COVID-19. По экспертной оценке, такое состояние, наравне с тромбообразованием, чаще всего приводит к печальному финалу.

О том, что пациенты с ожирением чаще нуждаются в ИВЛ и кислородной поддержке, стало известно еще на примере прошлых эпидемий, в частности, при широком распространения вируса N1H1 в 2010 году. Но, как считает Галина Лифшиц, проблема становится актуальнее с каждым годом. Ведь сегодня около 50 процентов населения Европы и России имеют избыточную массу тела, а 20 процентов людей страдают ожирением.

"Финиша текущей коронавирусной эпидемии в ближайшее время не предвидится, несмотря на определенные успехи в борьбе с инфекцией, - уверена врач. - Появляются новые штаммы вируса, и, судя по всему, COVID-19 с нами надолго. Поэтому вопросы профилактики и лечения самого ожирения, сопутствующих ему болезней приобретают дополнительное, яркое звучание. Эффективная профилактика ожирения может улучшить статистику по исходам заболевания".

Полностью отчет с "круглого стола" по проблемам борьбы с ожирением читайте в ближайшем номере "Российской газеты".