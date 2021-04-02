"Ростелеком" занялся цифровым развитием Кабардино-Балкарии

Вице-президент - директор макрорегионального филиала "Юг" ПАО "Ростелеком" Денис Лысов и глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков провели рабочую встречу, на которой обсудили планы по цифровой трансформации республики. В числе рассматриваемых вопросов - построение "Цифрового региона", развитие оптической инфраструктуры и информатизация социальной сферы.

- Сегодня реализация проектов по информатизации всех отраслей региона является для нас приоритетной задачей. С целью исполнения национальной программы "Цифровая экономика" и указов Президента России мы совместно с "Ростелекомом" уже интегрировали умные технологии в системы здравоохранения, образования и различные направления жизнеобеспечения жителей республики. Теперь наша цель - модернизировать их работу и объединить в единую платформу "Цифрового региона". Также мы намерены наращивать проникновение цифровых технологий в туристическую отрасль, особенно там, где они будут способствовать повышению комфорта и безопасности туристов во время активного отдыха в горах, - отметил глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков.

В регионе уже действует 86 комплексов автоматической фиксации нарушений ПДД, которые "Ростелеком" установил в 2015-2016 годах. Они способствуют снижению количества пробок, разгрузке транспортной сети и оперативности реагирования на ДТП. Национальный цифровой провайдер предлагает его дальнейшую модернизацию, которая повысит пропускную способность наиболее загруженных дорог и в целом увеличит безопасность дорожного движения в республике.

Еще один совместный проект "Ростелекома" и правительства республики - система обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру "112", запущенная в 2018 году. Провайдер готов модернизировать ее и создать Резервный центр обработки вызовов, который увеличит охват и количество обрабатываемых звонков со всего региона, а также повысит стабильность работы самой системы и сможет взять на себя основной объем задач в случае выхода ее из строя.

При участии "Ростелекома" в республике создан Региональный сегмент единой государственной информационной системы в области здравоохранения. К нему подключены все государственные медицинские организации. Благодаря автоматизации у каждого жителя Кабардино-Балкарии имеется возможность записаться к врачу онлайн, а у медицинских работников появился доступ к единым базам данных историй болезней и другой важной информации. Следующий шаг в цифровизации отрасли - создание телемедицинской платформы для дистанционного оказания услуг пациентам, формирование таких подсистем, как "Онкология", "Сердечно-сосудистые заболевания", "Акушерство и гинекология" и развитие суперсервисов онлайн, которые позволят предоставлять медицинские услуги комплексно.

- Мы имеем большой опыт и проверенные решения для построения вертикально и горизонтально интегрированных цифровых систем управления как отдельными муниципалитетами, так и регионами в целом. Мы давно сотрудничаем с правительством и главой республики и совместно реализовали множество проектов на территории Кабардино-Балкарии. Сегодня перед регионами стоит задача по объединению отдельно функционирующих в различных отраслях цифровых систем на единой платформе "Цифрового региона". И я надеюсь, что эта встреча послужит точкой отсчета для старта такого масштабного проекта, - подчеркнул Денис Лысов.

Участники встречи также обсудили цифровизацию ЖКХ и построение единой цифровой платформы для культуры, туризма и спорта в республике. Для эффективного управления всеми вертикально-интегрированными цифровыми системами предполагается создание Ситуационного центра главы региона. Он позволит быстрее реагировать на различные ЧС (от природных пожаров до межнациональных конфликтов), а также отслеживать и оценивать общую социально-экономическую ситуацию в регионе. Реализация большинства проектов намечена на 2021-2022 годы.