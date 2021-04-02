"Ростелеком" занялся цифровым развитием Кабардино-Балкарии

Новости

Суд оправдал Бари Алибасова по делу о драке 18:45
Утверждены особенности итоговой аттестации школьников в 2021 году 18:18
Лео Бокерия высоко оценил действия хирургов Благовещенска 18:05
Чиновника Минпромторга Павла Серватинского отправили на два месяца в СИЗО 17:58
В Киеве мужчина выстрелил в охранника магазина, попросившего надеть маску 17:33
На космическую конференцию в Петербург пригласили Илона Маска 17:23
В Каире готовятся к торжественному "параду мумий" 17:17
В Турции стали делать "вакцинные туры" в Россию для тех, кто не хочет ждать 17:10
Главный нефролог Петербурга арестован за убийство жены 17:07
Пожар на Садовом кольце ликвидирован 16:56
Новые правила должны ускорить принятие решений по проблемным домам 16:46
Оверчук: Объединение потенциалов РФ и Беларуси повысит благосостояние граждан 16:43
Следствие просит арестовать чиновника Минпромторга Серватинского 16:22
Boris Brejcha презентовал новый трек Spicy на "Шоу с Черным Перцем" 16:20
Житель Ногинска арестован за попытку организации заказного убийства 16:17
Суд отказал в УДО осужденному за взрыв газа в Архангельске с 58 погибшими 16:16
В центре Москвы горит бизнес-центр 16:02
Apple не удалось убедить суд, что ТВ-приставки можно ввозить как рации 15:55
В Петербурге запретили новые ссылки с аниме "Тетрадь смерти" 15:51
Премьеру новой "Обители зла" перенесли 15:44
В Генштабе Беларуси заявили о пересмотре военной доктрины Союзного государства 15:39
Уволены работники суда, вносившие в судебные решения оскорбительные надписи 15:14
Путин и Пашинян встретятся в Москве 7 апреля 15:02
Большунов не выступит в гонке на 50 км на чемпионате России 14:57
Супруга президента Байдена разыграла пассажиров самолета 1 апреля 14:53
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как не остаться без квартиры и с долгами по ипотеке после развода
Как не остаться без квартиры и с долгами по ипотеке после развода
Принимать экзамен на права будут по-новому
Принимать экзамен на права будут по-новому
Какие изменения ждут россиян в апреле
Какие изменения ждут россиян в апреле
02.04.2021 18:29
Рубрика: Экономика

"Ростелеком" занялся цифровым развитием Кабардино-Балкарии

Текст: Олег Сергеев
Вице-президент - директор макрорегионального филиала "Юг" ПАО "Ростелеком" Денис Лысов и глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков провели рабочую встречу, на которой обсудили планы по цифровой трансформации республики. В числе рассматриваемых вопросов - построение "Цифрового региона", развитие оптической инфраструктуры и информатизация социальной сферы.
Фото: ПАО "Ростелеком" Фото: ПАО "Ростелеком"
Фото: ПАО "Ростелеком"

- Сегодня реализация проектов по информатизации всех отраслей региона является для нас приоритетной задачей. С целью исполнения национальной программы "Цифровая экономика" и указов Президента России мы совместно с "Ростелекомом" уже интегрировали умные технологии в системы здравоохранения, образования и различные направления жизнеобеспечения жителей республики. Теперь наша цель - модернизировать их работу и объединить в единую платформу "Цифрового региона". Также мы намерены наращивать проникновение цифровых технологий в туристическую отрасль, особенно там, где они будут способствовать повышению комфорта и безопасности туристов во время активного отдыха в горах, - отметил глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков.

Фото: ПАО "Ростелеком"
"Ростелеком" подключил цифровые сервисы музейному комплексу в Дербенте

В регионе уже действует 86 комплексов автоматической фиксации нарушений ПДД, которые "Ростелеком" установил в 2015-2016 годах. Они способствуют снижению количества пробок, разгрузке транспортной сети и оперативности реагирования на ДТП. Национальный цифровой провайдер предлагает его дальнейшую модернизацию, которая повысит пропускную способность наиболее загруженных дорог и в целом увеличит безопасность дорожного движения в республике.

Еще один совместный проект "Ростелекома" и правительства республики - система обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру "112", запущенная в 2018 году. Провайдер готов модернизировать ее и создать Резервный центр обработки вызовов, который увеличит охват и количество обрабатываемых звонков со всего региона, а также повысит стабильность работы самой системы и сможет взять на себя основной объем задач в случае выхода ее из строя.

При участии "Ростелекома" в республике создан Региональный сегмент единой государственной информационной системы в области здравоохранения. К нему подключены все государственные медицинские организации. Благодаря автоматизации у каждого жителя Кабардино-Балкарии имеется возможность записаться к врачу онлайн, а у медицинских работников появился доступ к единым базам данных историй болезней и другой важной информации. Следующий шаг в цифровизации отрасли - создание телемедицинской платформы для дистанционного оказания услуг пациентам, формирование таких подсистем, как "Онкология", "Сердечно-сосудистые заболевания", "Акушерство и гинекология" и развитие суперсервисов онлайн, которые позволят предоставлять медицинские услуги комплексно.

- Мы имеем большой опыт и проверенные решения для построения вертикально и горизонтально интегрированных цифровых систем управления как отдельными муниципалитетами, так и регионами в целом. Мы давно сотрудничаем с правительством и главой республики и совместно реализовали множество проектов на территории Кабардино-Балкарии. Сегодня перед регионами стоит задача по объединению отдельно функционирующих в различных отраслях цифровых систем на единой платформе "Цифрового региона". И я надеюсь, что эта встреча послужит точкой отсчета для старта такого масштабного проекта, - подчеркнул Денис Лысов.

Участники встречи также обсудили цифровизацию ЖКХ и построение единой цифровой платформы для культуры, туризма и спорта в республике. Для эффективного управления всеми вертикально-интегрированными цифровыми системами предполагается создание Ситуационного центра главы региона. Он позволит быстрее реагировать на различные ЧС (от природных пожаров до межнациональных конфликтов), а также отслеживать и оценивать общую социально-экономическую ситуацию в регионе. Реализация большинства проектов намечена на 2021-2022 годы.

В регионах Экономика Отрасли Связь Филиалы РГ Юг России Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ СКФО Дагестан СКФО Ингушетия СКФО Кабардино-Балкария СКФО Карачаево-Черкесия СКФО Северная Осетия «Ростелеком» - национальный цифровой провайдер на юге

Главное сегодня

Утверждены особенности итоговой аттестации школьников в 2021 году
Песков рассказал о реакции РФ на возможное усиление НАТО вокруг Украины
В России создадут единый реестр гостевых домов
Центр Гамалеи начал испытания вакцины от COVID-19 в виде капель для носа
Дивизия РВСН под Оренбургом получит еще один комплекс "Авангард"
В Минтруде рассказали, как заранее узнать о льготах и выплатах
Минэнерго рассказало, как демпфер повлиял на цены на бензин