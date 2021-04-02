КС РФ обязал госорганы отвечать гражданам по существу и по закону

Конституционный суд РФ запретил органам государственной власти отделываться отписками. Ответ на обращение гражданина должен быть мотивирован, но независимо от формы может быть оспорен в суде.

Проверка положений КоАП и Арбитражного процессуального кодекса РФ потребовалась после того, как Ольга Яковенко из Воронежской области получила "фактический отказ в возбуждении дела об административном правонарушении" - в виде простого письма. Однако поскольку Кодекс об административных правонарушениях не предусматривает такой формы юридического документа, индивидуальный предприниматель не смогла его обжаловать.

Как следует из материалов дела, Яковенко держит придорожное кафе на трассе Москва - Дон. Когда рядом с ее "Каскеленом" появилась еще одна точка общепита, новый субарендатор перекрыл доступ к кафе Ольги с трассы. Яковенко обратилась в региональное управление Росреестра с заявлением об административном правонарушении в связи с нарушением режима общего пользования земельными участками, однако в возбуждении производства ей было отказано простым письмом.

Между тем статья 28.1 КоАП РФ предусматривает, что "в случае отказа в возбуждении дела об административном правонарушении выносится мотивированное определение", которое можно обжаловать - в отличие от письма. Поэтому предприниматель попробовала обжаловать отсутствие определения как бездействие Росреестра, но Арбитражный суд счел, что имел место "фактический" отказ. Разъяснить новую формулировку Яковенко попросила КС РФ.

- Введение в юридический оборот такого понятия недопустимо, поскольку подобный акт невозможно обжаловать, что очевидно препятствует гражданину в защите своих прав и охраняемых законом интересов на основе действующего процессуального порядка, - указала предприниматель.

Рассмотрев обстоятельства дела, КС РФ прежде всего напомнил, что смысл, содержание и применение законов в РФ направлены на признание, соблюдение и защиту прав и свобод граждан, что обеспечивается правосудием на основе принципа равенства всех перед законом и судом. А право граждан на судебную защиту предполагает не только само обращение в суд, но и возможность эффективно пользоваться всеми полномочиями участника разбирательства, которые дает ему процессуальное законодательство.

Что касается оспоренных норм, то в КоАП ясно сформулирован порядок отказа в возбуждении административного производства, поэтому никакая "самодеятельность" здесь невозможна. В то же время, если отказ был вынесен "в иной форме", она не должна становиться препятствием для правосудия. Решение уполномоченного лица можно обжаловать через суд независимо от того, в каком виде оно получено, а кроме того, отказ можно признать незаконным по факту несоблюдения формы.

- В процессе осуществления полномочий по определению состава, соотношения и приоритета норм, подлежащих применению в конкретном деле, суды должны следовать такому варианту их интерпретации, при котором исключается ущемление гарантируемых Конституцией РФ прав и свобод, - напомнил КС целый ряд своих решений.

Таким образом, оспоренные нормы полностью соответствуют Конституции, однако дело Ольги Яковенко должно быть пересмотрено.