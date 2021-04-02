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02.04.2021 14:07
Рубрика: Власть

КС РФ обязал госорганы отвечать гражданам по существу и по закону

Текст: Мария Голубкова (Санкт-Петербург)
Конституционный суд РФ запретил органам государственной власти отделываться отписками. Ответ на обращение гражданина должен быть мотивирован, но независимо от формы может быть оспорен в суде.

Проверка положений КоАП и Арбитражного процессуального кодекса РФ потребовалась после того, как Ольга Яковенко из Воронежской области получила "фактический отказ в возбуждении дела об административном правонарушении" - в виде простого письма. Однако поскольку Кодекс об административных правонарушениях не предусматривает такой формы юридического документа, индивидуальный предприниматель не смогла его обжаловать.

Фото: Петр Ковалев/ТАСС
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Как следует из материалов дела, Яковенко держит придорожное кафе на трассе Москва - Дон. Когда рядом с ее "Каскеленом" появилась еще одна точка общепита, новый субарендатор перекрыл доступ к кафе Ольги с трассы. Яковенко обратилась в региональное управление Росреестра с заявлением об административном правонарушении в связи с нарушением режима общего пользования земельными участками, однако в возбуждении производства ей было отказано простым письмом.

Между тем статья 28.1 КоАП РФ предусматривает, что "в случае отказа в возбуждении дела об административном правонарушении выносится мотивированное определение", которое можно обжаловать - в отличие от письма. Поэтому предприниматель попробовала обжаловать отсутствие определения как бездействие Росреестра, но Арбитражный суд счел, что имел место "фактический" отказ. Разъяснить новую формулировку Яковенко попросила КС РФ.

- Введение в юридический оборот такого понятия недопустимо, поскольку подобный акт невозможно обжаловать, что очевидно препятствует гражданину в защите своих прав и охраняемых законом интересов на основе действующего процессуального порядка, - указала предприниматель.

Рассмотрев обстоятельства дела, КС РФ прежде всего напомнил, что смысл, содержание и применение законов в РФ направлены на признание, соблюдение и защиту прав и свобод граждан, что обеспечивается правосудием на основе принципа равенства всех перед законом и судом. А право граждан на судебную защиту предполагает не только само обращение в суд, но и возможность эффективно пользоваться всеми полномочиями участника разбирательства, которые дает ему процессуальное законодательство.

Фото: iStock
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Что касается оспоренных норм, то в КоАП ясно сформулирован порядок отказа в возбуждении административного производства, поэтому никакая "самодеятельность" здесь невозможна. В то же время, если отказ был вынесен "в иной форме", она не должна становиться препятствием для правосудия. Решение уполномоченного лица можно обжаловать через суд независимо от того, в каком виде оно получено, а кроме того, отказ можно признать незаконным по факту несоблюдения формы.

- В процессе осуществления полномочий по определению состава, соотношения и приоритета норм, подлежащих применению в конкретном деле, суды должны следовать такому варианту их интерпретации, при котором исключается ущемление гарантируемых Конституцией РФ прав и свобод, - напомнил КС целый ряд своих решений.

Таким образом, оспоренные нормы полностью соответствуют Конституции, однако дело Ольги Яковенко должно быть пересмотрено.

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