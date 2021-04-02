Офицера Балтийского флота наградят за спасение тонущих детей

Капитан-лейтенант Балтийского флота Станислав Муратов спас двух тонувших детей, провалившихся в полынью на озере.

Об этом сообщили в отделе информационного обеспечения пресс-службы Западного военного округа по Балтийскому флоту. Происшествие случилось 13 марта. Офицер гулял с сыном возле питьевых озер в микрорайоне им. А. Космодемьянского, в пригороде Калининграда.

Проходя мимо одного из водоемов, Станислав заметил, что на той стороне озера, где еще не растаяли остатки льда, играют двое мальчишек. А потом увидел, как они провалились в полынью, и бросился на помощь. Имея соответствующую спецподготовку, офицер смог быстро вытащить обессиленных ребят на берег и оказать им первую помощь.

Афишировать свой поступок Станислав не собирался. Но через пару дней вечером в его квартире раздался звонок. Это пришел с благодарностью отец одного из едва не утонувших мальчишек.

Как оказалось, разыскивая спасителя, отец мальчика расклеил по всему микрорайону объявления: "Семьи двух сорванцов, провалившихся под лед в субботу 13 марта, очень хотят пожать руку мужчине, который, рискуя жизнью, кинулся в ледяную воду и спас двух шестилетних пацанов! Дружище! Позвони, пожалуйста. Очень хотим пожать тебе руку!"

Это объявление увидела супруга Станислава Наталья. Она не стала ничего говорить мужу, а сама позвонила по указанному в объявлении номеру телефона и сообщила адрес.

За проявленное мужество при спасении погибавших ребят капитан-лейтенант Станислав Муратов будет поощрен командованием Балтийского флота, сообщили в военном ведомстве.