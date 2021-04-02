Петербургские ученые научат биочипы искать недиагностированные болезни

Ученые из СПбГЭТУ "ЛЭТИ" к 2024 году планируют представить биочип, который сможет выявлять целый спектр хронических заболеваний методом экспресс-диагностики.

Как отмечают в вузе, постановка диагноза часто занимает годы. Пациентам приходится проходить множество процедур, обращаться к разным специалистам. В то же время многие диагнозы можно подтвердить с помощью биохимических методов. Причем нередко возникает ситуация, когда пациент с хроническим заболеванием лечится от чего-то другого и не подозревает о своем диагнозе.

В ЛЭТИ считают, что подсказать правильный диагноз может анализ крови. Сейчас в вузе работают над созданием идентификаторов для групп белков-маркеров. Биомаркеры для некоторых заболеваний, например, онкологических, уже существуют. Но петербургские ученые ставят перед собой более масштабную задачу - исследовать весь спектр хронических заболеваний и проанализировать, как меняется при этом биохимия крови человека.

В идеале это позволит по капле крови выявлять, болен ли человек артритом и определять, есть ли у него сердечная недостаточность.

Разработка проекта проводится совместно с Центром Алмазова. В научную группу входят биофизики, специалисты по информационным и нанотехнологиям, биохимики.

Ожидается, что вначале ученые ЛЭТИ сформируют библиотеку белков-маркеров и систематизируют ее для создания диагностических доменов, характеризующих то или иное заболевание. На первом этапе планируется выявить данные для рассеянного склероза, хронической болезни печени, хронической сердечной недостаточности, болезни Альцгеймера, ревматоидного артрита, волчанки, склероза, артрита, подагры, бронхиальной астмы, хронического бронхита, эмфиземы. Далее исследователи планируют разработать компактную гибридно-интегрированную плату (биочип). Ученые собираются добиться того, чтобы биочип распознавал заболевания и фиксировал их.

Это позволит выявлять хронические заболевания на самых ранних этапах, когда человек еще не почувствовал недомогания и не обратился к профильному специалисту.