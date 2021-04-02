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02.04.2021 16:16
Рубрика: Происшествия

Суд отказал в УДО осужденному за взрыв газа в Архангельске с 58 погибшими

Текст: Марина Ледяева (Архангельск)

Ленинский районный суд Мурманска отказал в условно-досрочном освобождении Сергею Алексейчику, осужденному за взрыв газа в Архангельске в 2004 году, при котором погибли 58 человек.

Как сообщили в суде, в 2000-2001 годах он работал слесарем по обслуживанию внутридомового газового оборудования. После того, как его уволили из "Архангельскоблгаза", молодой человек дважды пытался вернуться туда на работу, но безрезультатно.

Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС
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Было установлено, что из неприязни к этой организации, ее руководству и бывшим коллегам в ночь на 16 марта 2004 года он разгерметизировал систему газоснабжения в двух архангельских домах, из-за чего газ стал поступать в подъезды. Но взрывов там не произошло, поскольку жильцы вовремя почувствовали характерный запах и вызвали экстренные службы.

После этого, как установили следствие и суд, Алексейчик вошел в подъезд девятиэтажного дома №120 на проспекте Советских космонавтов, где также извлек запорный клапан из крана газопровода. Утечка привела к взрыву и гибели 58 человек. Остальные жильцы подъезда получили различные травмы, потеряли свои квартиры и другое имущество.

Кроме того, осужденный разгерметизировал систему еще в одном доме, но его обитатели проснулись от взрыва и вовремя обнаружили утечку газа.

В 2005 году Архангельский областной суд приговорил Сергея Алексейчика к 25 годам колонии строгого режима по ряду статей УК РФ, в том числе за терроризм.

Сейчас он отбывает наказание в одной из колоний Мурманской области. Осужденный обратился с ходатайством о досрочном освобождении. Суд изучил его личное дело, мнения потерпевших, другие материалы и отказал в УДО.

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