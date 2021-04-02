Суд отказал в УДО осужденному за взрыв газа в Архангельске с 58 погибшими

Ленинский районный суд Мурманска отказал в условно-досрочном освобождении Сергею Алексейчику, осужденному за взрыв газа в Архангельске в 2004 году, при котором погибли 58 человек.

Как сообщили в суде, в 2000-2001 годах он работал слесарем по обслуживанию внутридомового газового оборудования. После того, как его уволили из "Архангельскоблгаза", молодой человек дважды пытался вернуться туда на работу, но безрезультатно.

Было установлено, что из неприязни к этой организации, ее руководству и бывшим коллегам в ночь на 16 марта 2004 года он разгерметизировал систему газоснабжения в двух архангельских домах, из-за чего газ стал поступать в подъезды. Но взрывов там не произошло, поскольку жильцы вовремя почувствовали характерный запах и вызвали экстренные службы.

После этого, как установили следствие и суд, Алексейчик вошел в подъезд девятиэтажного дома №120 на проспекте Советских космонавтов, где также извлек запорный клапан из крана газопровода. Утечка привела к взрыву и гибели 58 человек. Остальные жильцы подъезда получили различные травмы, потеряли свои квартиры и другое имущество.

Кроме того, осужденный разгерметизировал систему еще в одном доме, но его обитатели проснулись от взрыва и вовремя обнаружили утечку газа.

В 2005 году Архангельский областной суд приговорил Сергея Алексейчика к 25 годам колонии строгого режима по ряду статей УК РФ, в том числе за терроризм.

Сейчас он отбывает наказание в одной из колоний Мурманской области. Осужденный обратился с ходатайством о досрочном освобождении. Суд изучил его личное дело, мнения потерпевших, другие материалы и отказал в УДО.