В Петербурге отметят 75-летие народного артиста России Сергея Лейферкуса

Спектакль соберет "костяк" самой первой российской постановки оперы: в заглавной роли на сцену выйдет народный артист России Сергей Лейферкус - выдающийся баритон, звезда мировой оперы, а в качестве дирижера на этот спектакль специально приглашен заслуженный деятель РСФСР, народный артист Беларуси Александр Анисимов - дирижер Большого театра Беларуси, главный дирижер Национального симфонического оркестра Республики Беларусь.
Сценическая история этой оперы в СССР началась в 1976 году спектаклем ленинградского Малого театра оперы и балета (ныне Михайловский театр). Премьеру, ставшую значительным событием оперной жизни, выпустила молодежная команда: выпускник консерватории режиссер Александр Петров, молодой дирижер Александр Анисимов, художники спектакля - студенты Театрального института Вячеслав Окунев и Ирина Пресс. А партию Джанни Скикки исполнял Сергей Лейферкус.