В Петербурге отметят 75-летие народного артиста России Сергея Лейферкуса

3 апреля в петербургском театре "Зазеркалье" представят одноактную комическую оперу Джакомо Пуччини "Джанни Скикки" в постановке народного артиста России Александра Петрова. Показ спектакля приурочен к двум событиям: к 75-летию Сергея Лейферкуса и к 45-летию первой постановки "Джанни Скикки" в России.

Спектакль "Джанни Скикки". Пресс-служба Санкт-Петербургского театра "Зазеркалье"

Спектакль соберет "костяк" самой первой российской постановки оперы: в заглавной роли на сцену выйдет народный артист России Сергей Лейферкус - выдающийся баритон, звезда мировой оперы, а в качестве дирижера на этот спектакль специально приглашен заслуженный деятель РСФСР, народный артист Беларуси Александр Анисимов - дирижер Большого театра Беларуси, главный дирижер Национального симфонического оркестра Республики Беларусь. Надежда Кучер: Большой театр России звал меня в штат Сценическая история этой оперы в СССР началась в 1976 году спектаклем ленинградского Малого театра оперы и балета (ныне Михайловский театр). Премьеру, ставшую значительным событием оперной жизни, выпустила молодежная команда: выпускник консерватории режиссер Александр Петров, молодой дирижер Александр Анисимов, художники спектакля - студенты Театрального института Вячеслав Окунев и Ирина Пресс. А партию Джанни Скикки исполнял Сергей Лейферкус. Спектакль "Джанни Скикки". Фото: Пресс-служба Санкт-Петербургского театра "Зазеркалье"

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