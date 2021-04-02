В Петербурге ребенка, потерявшего всю семью из-за COVID-19, отдадут тете

Неожиданный поворот приняла история об установлении родственников младенца, который потерял всех своих близких из-за коронавирусной инфекции. Напомним, у мальчика умерли бабушка, дедушка, а вскоре после родов скончалась мама. Сейчас выяснилось, что у ребенка нет еще и отца, сообщили в аппарате детского омбудсмена в Петербурге.

Эта драматичная история потрясла всю страну. Ребенок, которого так ждали в семье, в одночасье остался сиротой.

Органы опеки и аппарат уполномоченного по правам детей в Петербурге стали искать родственников мальчика. И они довольно быстро нашлись. Так, в органы опеки обратился мужчина, он сообщил, что является биологическим отцом ребенка. С погибшей женщиной его связывали близкие отношения, но они не состояли в браке и не жили вместе, тем не менее, учитывая обстоятельства, он готов взять сына на воспитание.

Сам мужчина вызвал у тех, кто занимался судьбой ребенка, самые положительные эмоции, было видно, что его намерения чисты, он имеет все возможности воспитывать мальчика. Тем не менее, передача ребенка - это процедура долгая и забюрократизированная и пока оформляются документы, в частности, подтверждается отцовство, нужно было, чтобы у ребенка был именно биологически подтвержденный родственник. И такой человек нашелся - двоюродная сестра погибшей женщины живет в Мордовии. Она готова была взять ребенка на воспитание или же отдать его биологическому отцу мальчика.

Первый суд по делу об отцовстве должен был состояться 18 апреля. Но незадолго до заседания была проведена генетическая экспертиза, которая неожиданно показала, что мужчина не является биологическим отцом мальчика. Таким образом, единственный родственник ребенка - это его тетя.

Как говорят в аппарате уполномоченного по правам ребенка в Петербурге, ребенок будет жить с ней. Ну а пока мальчик находится в Доме ребенка, ему уже исполнилось 4,5 месяца.