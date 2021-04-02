Банк России отозвал лицензию у Майкопбанка, который занимал 321-е место в банковской системе по величине активов.

По данным надзора, более половины кредитного портфеля Майкопбанка составляли проблемные ссуды, но банк пытался скрыть свое реальное финансовое положение, занижая необходимые к формированию резервы на возможные потери и завышая стоимость имущества. После исполнения предписаний о доформировании резервов появились основания для мер по предупреждению банкротства Майкопбанка.

В течение последних 12 месяцев ЦБ неоднократно ограничивал Майкопбанку привлечение средств вкладчиков.

Агентство по страхованию вкладов начнет выплаты вкладчикам не позднее 16 апреля.