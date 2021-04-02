На Черноморском флоте началась проверка с отработкой наступления и обороны

Черноморский флот ВМФ России начал контрольную проверку дислоцированных в Крыму и в Краснодарском крае сил за зимний период обучения. Об этом сообщила пресс-служба ЧФ.

Проверку контролирует командующий Черноморским флотом вице-адмирал Игорь Осипов. В рамках проверки намечено оценить качество организации боевой подготовки и слаженность подразделений флота, состояние его вооружения и военной техники, а также воинской дисциплины и правопорядка.

Во время проверки военнослужащих ЧФ задействуют в двусторонних тактических учениях, на которых командиры подразделений должны продемонстрировать самостоятельность в решении общего замысла боя и способность принимать неожиданные для противника решения, которые позволили бы удерживать инициативу в бою.

В пресс-службе подчеркнули, что корабельные группы, подразделения сухопутных войск, авиация и ПВО "отработают задачи как в наступлении, так и в обороне".

Ранее на Украине с тревогой высказались о видео в соцсетях, на которых очевидцы запечатлели эшелоны с военной техникой, перебрасываемые в Крым. Комментируя реакцию Киева, в Кремле заявили, что Россия перебрасывает войска в границах своего государства и это ни для кого не представляет угрозы. Позже командование Южного военного округа сообщило о том, что переброска войск ведется в рамках контрольной проверки, нацеленной повышение уровня подготовки войск.