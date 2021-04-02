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02.04.2021 20:20

Новое руководство волгоградских электросетей начинает масштабную модернизацию

Текст: Валерий Николаев
Вопросы модернизации электросетевого комплекса Волгоградской области рассматривались на рабочей встрече главы региона Андрея Бочарова с председателем правления - генеральным директором ПАО "Россети Юг" Борисом Эбзеевым.
Фото: Олег Сергеев/РГ Фото: Олег Сергеев/РГ
Фото: Олег Сергеев/РГ

Губернатору также был представлен новый руководитель волгоградского филиала компании Алексей Рыбин. Ранее он занимал пост заместителя генерального директора "Россети Юг" по экономике и финансам. На это место Совет директоров назначил Кирилла Иорданиди - ранее начальника департамента экономики.

Фото: Константин Завражин/РГ
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"Участники встречи обсудили дальнейшие направления сотрудничества электросетевой компании и региональной власти. Среди приоритетных проектов Андрей Бочаров обозначил реализацию инфраструктурных проектов, модернизацию и повышение надежности электросетевого комплекса региона.  В ближайших планах компании построение интеллектуальной сети на основе передовых технологий и повышение качества электроснабжения", - сообщает пресс-служба компании.

Необходимо отметить, что доля подразделений ПАО "Россети Юг" среди сетевых организаций региона по количеству условных единиц электросетевого оборудования составляет 68,8 процентов.

Общая протяженность воздушных линий электропередачи 0,38-220 кВ, входящих в зону ответственности подразделений компании - 44,7 тысячи километров. На обслуживании у предприятия состоят 424 километров кабельных сетей и 10335 подстанций по классам напряжения.

В регионах Филиалы РГ Юг России ЮФО Волгоградская область Россети Юг

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