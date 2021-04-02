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02.04.2021 16:29

В "Час Земли" на юге России сэкономили 86 МВт электроэнергии

Текст: Валерий Николаев
На юге России подведены итоги экологической акции "Час Земли". С 20:30 до 21:30 27 марта компанией "Россети Юг" было зафиксировано снижение потребления электроэнергии, только за этот час жителям Ростова-на-Дону, Волгограда, Астрахани и Элисты удалось суммарно сэкономить 86 МВт. Причем в рейтинге активности жителей городов России донской мегаполис занял шестое место.
Фото: Константин Завражин/РГ Фото: Константин Завражин/РГ
Фото: Константин Завражин/РГ

"Во всех регионах работы компании было зафиксировано снижение потребления электроэнергии. Так, в ростовском и волгоградском филиалах потребление электроэнергии в течение этого часа максимально снижалось на 30 МВт, на территории Астраханской области - на 21 МВт, а в Республике Калмыкия максимальное снижение в течение часа составило 5 МВт", - сообщили "РГ" в пресс-службе ПАО "Россети Юг".

Фото: iStock
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При этом акция "Час Земли" не повлияла на работу объектов электросетевого комплекса региона.

Необходимо отметить, что энергетики юга России не только разделяют ценности акции "Час Земли", но и ответственно относятся к природе и ресурсам, делая все, чтобы ее деятельность была максимально безопасной для экологии.

Для этого организован регулярный контроль за раздельным накоплением коммунальных и производственных отходов, которые передают специализированным организациям для последующей обезвреживания и утилизации. Речь идет об отработанных автомобильных шинах, трансформаторах, аккумуляторов, ртутьсодержащих ламп, машинного масла и металлолома.

В компании работают над выводом из эксплуатации оборудования, содержащего полихлорированныебифенилы, масляные выключатели заменяют на вакуумные и элегазовые. Воздушные линии электропередачи оснащаются защитными устройствами для птиц, а также проводят многие другие природоохранные мероприятия.

Справка

Час Земли - самая массовая экологическая акция на планете. В ней принимают участие более двух миллиардов человек по всему миру из 200 стран. Смысл акции, в ходе которой Всемирный фонд дикой природы призывает выключить свет на один час, не только в том, чтобы сэкономить электричество. Это символ бережного отношения к природе и один из способов формирования повседневной экологической культуры.

В регионах Филиалы РГ Юг России ЮФО Ростовская область ЮФО Волгоградская область ЮФО Астраханская область ЮФО Калмыкия Россети Юг

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