В "Час Земли" на юге России сэкономили 86 МВт электроэнергии

На юге России подведены итоги экологической акции "Час Земли". С 20:30 до 21:30 27 марта компанией "Россети Юг" было зафиксировано снижение потребления электроэнергии, только за этот час жителям Ростова-на-Дону, Волгограда, Астрахани и Элисты удалось суммарно сэкономить 86 МВт. Причем в рейтинге активности жителей городов России донской мегаполис занял шестое место.

"Во всех регионах работы компании было зафиксировано снижение потребления электроэнергии. Так, в ростовском и волгоградском филиалах потребление электроэнергии в течение этого часа максимально снижалось на 30 МВт, на территории Астраханской области - на 21 МВт, а в Республике Калмыкия максимальное снижение в течение часа составило 5 МВт", - сообщили "РГ" в пресс-службе ПАО "Россети Юг".

При этом акция "Час Земли" не повлияла на работу объектов электросетевого комплекса региона.

Необходимо отметить, что энергетики юга России не только разделяют ценности акции "Час Земли", но и ответственно относятся к природе и ресурсам, делая все, чтобы ее деятельность была максимально безопасной для экологии.

Для этого организован регулярный контроль за раздельным накоплением коммунальных и производственных отходов, которые передают специализированным организациям для последующей обезвреживания и утилизации. Речь идет об отработанных автомобильных шинах, трансформаторах, аккумуляторов, ртутьсодержащих ламп, машинного масла и металлолома.

В компании работают над выводом из эксплуатации оборудования, содержащего полихлорированныебифенилы, масляные выключатели заменяют на вакуумные и элегазовые. Воздушные линии электропередачи оснащаются защитными устройствами для птиц, а также проводят многие другие природоохранные мероприятия.

Справка

Час Земли - самая массовая экологическая акция на планете. В ней принимают участие более двух миллиардов человек по всему миру из 200 стран. Смысл акции, в ходе которой Всемирный фонд дикой природы призывает выключить свет на один час, не только в том, чтобы сэкономить электричество. Это символ бережного отношения к природе и один из способов формирования повседневной экологической культуры.