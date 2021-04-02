В Ростове банду осудили за похищение и убийство двух человек

Ростовский областной суд на основании вердикта коллегии присяжных заседателей вынес приговор банде из четверых местных жителей. Они признаны виновными в убийстве двух человек в апреле 2019 года, а также хищении чужого имущества, угоне автомобиля и незаконном лишении человека свободы.

Как сообщает пресс-служба СК региона, один из членов банды, желая получить с 48-летнего мужчины долг в размере 600 тысяч рублей, заманил жертву в бар на проспекте 40-летия Победы. Там потерпевшего скрутили и вывезли на одну из дач в Аксайском районе. Мужчину забили насмерть. После чего бандиты напали на случайного свидетеля, жестокого избили и живым закопали его в землю.

Кроме того, преступники незаконно лишили свободы гражданскую жену одного из потерпевших, угнали мотоцикл и автомобиль.

Решением суда преступники получили различные сроки лишения свободы - от 15 до 19 лет. Отбывать наказание, как сообщает прокуратура региона, осужденные будут в колонии строго режима.