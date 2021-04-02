В Волгограде одна из старейших жительниц России привилась от COVID-19

В Волгограде выездная бригада медиков сделала прививку от коронавирусной инфекции Елизавете Бойко, которой в прошлом году исполнилось 106 лет.

Для вакцинации, как сообщает пресс-служба администрации региона, был выбран препарат "Спутник V". Самочувствие одной из старейших жительниц России после введения вакцины хорошее.

Елизавета Ильинична родилась 5 сентября 1914 года в селе Правая Балка Волгоградской области. Супруга она потеряла во время Великой Отечественной войны, оставшись с маленьким сыном на руках. Однако невзгоды не сломили женщину и помогли выстоять. Труженица тыла всю жизнь проработала в сельском хозяйстве. Сейчас Елизавета Бойко просиживает в Волгоградском доме-интернате для престарелых и инвалидов.

По оперативным данным, в Волгоградской области коронавирусной инфекцией болеют 53 843 человека, с начала пандемии умерло - 963 жителя региона, выздоровели свыше 51 тысячи людей. Свыше 92,8 тысяч жителей региона сделали прививки от COVID-19.