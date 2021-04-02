Новости

Челябинские ученые нашли новый способ остановить СOVID-19 14:42
"Все не так плохо": эксперт рассказал о лечении Анастасии Заворотнюк 14:39
Twitter получил еще один штраф в 3,3 млн рублей 14:38
Виновник массовой аварии в центре Москвы сам управлял машиной 14:38
Песков заявил об отсутствии побочных эффектов у Путина через 10 дней после прививки 14:36
В Благовещенске законсервируют кардиоцентр, где произошел пожар 14:35
Уральца приговорили к 17 годам за убийство подруги в здании суда 14:33
На учениях МБР "Ярс" впервые применили СВЧ-пушку 14:32
Президенты России и Монголии обсудили поставки вакцин от коронавируса 14:19
Мосбиржа разработала этический кодекс для фондового рынка 14:12
Южноуральцев привьют от COVID-19 в семи торговых центрах 13:59
СМИ рассказали о планах расширения Суэцкого канала 13:52
Суд оштрафовал Twitter более чем на 3 млн. рублей за неудаление информации 13:50
Первая партия флотских БМП-3 прибыла в войска 13:39
Песков напомнил о неприменении "Искандеров" в Карабахе 13:37
Вышел второй трейлер нового "Отряда самоубийц" 13:37
В Ярославле задержали депутата областной Думы 13:31
Телеканал "Ю" назвал дату перезапуска реалити-шоу "Дом 2" 13:28
Песков подтвердил получение Кремлем приглашения от Байдена 13:13
В Крыму СК завел дело о мародерстве на могилах жертв фашизма 13:10
В Волгограде одна из старейших жительниц России привилась от COVID-19 13:09
Команда Большунова победила в эстафете на чемпионате России 12:59
Мезенцев: России и Беларуси надо сплачиваться 12:58
Гинцбург: Победить пандемию коронавируса в мире к осени не удастся 12:42
СК закончил расследование дела о хищении бюджетных средств в Росрезерве 12:41
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Во сколько может обойтись покупка дачи
Во сколько может обойтись покупка дачи
Принимать экзамен на права будут по-новому
Принимать экзамен на права будут по-новому
Какие изменения ждут россиян в апреле
Какие изменения ждут россиян в апреле
02.04.2021 13:09
Рубрика: Общество

В Волгограде одна из старейших жительниц России привилась от COVID-19

Текст: Николай Грищенко
Фото: Пресс-служба администрации Волгоградской области Фото: Пресс-служба администрации Волгоградской области
Фото: Пресс-служба администрации Волгоградской области

В Волгограде выездная бригада медиков сделала прививку от коронавирусной инфекции Елизавете Бойко, которой в прошлом году исполнилось 106 лет.

Фото: Олеся Курпяева/ РГ
После прививки от коронавируса заболели лишь 0,1% москвичей

Для вакцинации, как сообщает пресс-служба администрации региона, был выбран препарат "Спутник V". Самочувствие одной из старейших жительниц России после введения вакцины хорошее.

Елизавета Ильинична родилась 5 сентября 1914 года в селе Правая Балка Волгоградской области. Супруга она потеряла во время Великой Отечественной войны, оставшись с маленьким сыном на руках. Однако невзгоды не сломили женщину и помогли выстоять. Труженица тыла всю жизнь проработала в сельском хозяйстве. Сейчас Елизавета Бойко просиживает в Волгоградском доме-интернате для престарелых и инвалидов.

По оперативным данным, в Волгоградской области коронавирусной инфекцией болеют 53 843 человека, с начала пандемии умерло - 963 жителя региона, выздоровели свыше 51 тысячи людей. Свыше 92,8 тысяч жителей региона сделали прививки от COVID-19.

В регионах Общество Здоровье Филиалы РГ Юг России ЮФО Волгоградская область Волгоград Вакцинация от коронавируса

Главное сегодня

Песков рассказал о реакции РФ на возможное усиление НАТО вокруг Украины
В России создадут единый реестр гостевых домов
Центр Гамалеи начал испытания вакцины от COVID-19 в виде капель для носа
В МИД Китая отметили усиление сотрудничества между Москвой и Пекином
За сутки в России подтверждено 8792 случая COVID-19 в 85 регионах
Что надо знать родителям при выборе школы
Всегда ли потеря обоняния указывает на COVID-19? Комментарий эксперта