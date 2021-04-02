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02.04.2021 11:27
Рубрика: Власть

Видео: Как проходит вакцинация от COVID-19 военных к 9 Мая

Текст: Юрий Гаврилов

Пресс-служба Южного военного округа сообщила, что в регионах дислокации войск идет вакцинация личного состава, который будет участвовать в Параде Победы 9 Мая.

Фото: Олеся Курпяева/ РГ
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Перед прививкой специалисты медслужбы ЮВО информируют военнослужащих о воздействии препарата "Гам-Ковид-Вак" на организм человека и проводят тщательный врачебных осмотр солдат и офицеров. Вакцинация производится добровольно, на основании письменного согласия военных и членов их семей. А после укола все они находятся под наблюдением врачей

В пресс-службе Южного военного округа также сообщили, что в 10 городах на территории ЮВО пройдут вакцинацию от COVID-19 около 5 тысяч зрителей и почетных гостей военных парадов, посвященных 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. "На селекторном совещании под руководством заместителя командующего округом генерал-лейтенанта Алексея Авдеева представители глав субъектов РФ, в городах которых началась подготовка к Параду Победы, доложили о работе по добровольной вакцинации почетных гостей, приглашенных ветеранов Великой Отечественной войны и сопровождающих их волонтеров, медицинских работников, водителей", - проинформировали военные.

Сообщается также, что в каждом городе собираются пригласить на парад Победы от 250 до 1,5 тысяч зрителей. Их вакцинация уже организована в восьми субъектах РФ Юга России.

Ранее командующий ЮВО генерал армии Александр Дворников распорядился, чтобы медслужба округа помогла местным органам власти в вакцинации зрителей и гостей всех военных парадов. Достаточный для этого запас вакцины доставили в госпитали и военные поликлиники ЮВО.

Напомним, что на территории этого военного округа 9 Мая собираются провести десять военных парадов, в том числе - в городах-героях Волгоград, Керчь, Новороссийск и Севастополь. Торжественные марши в День Победы также организуют в Ростове-на-Дону, Владикавказе, Новочеркасске, Ставрополе, Симферополе и Каспийске.

Военнослужащему делают прививку от коронавируса на территории 419 военного госпиталя Минобороны России в Краснодаре. Фото: Виталий Тимкив/ РИА Новости
В регионах Власть Безопасность Армия Общество Здоровье ЮФО Вакцинация от коронавируса РГ-Видео

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