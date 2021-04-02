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02.04.2021 14:42
Рубрика: Общество

Челябинские ученые нашли новый способ остановить коронавирус

Текст: Михаил Пинкус (Челябинск)

Ученые ЮУрГУ вместе с коллегами из Бразилии и Индии получили грант БРИКС на исследование новых средств, способных остановить развитие коронавирусной инфекции. Им предстоит изучить возможность "перепрофилирования" против COVID-19 уже известных препаратов, а также оценить борьбу с болезнью с помощью концентрированных природных веществ. Именно этими изысканиями и заняты челябинские ученые, сообщили в пятницу в пресс-службе вуза.

Фото: Сергей Михеев/ РГ
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- Эта часть проекта направлена на исследование природных веществ, которые употребляются в пищу, - пояснили в ЮУрГУ. - В частности, выяснилось, что в компонентах, выделяемых из грибов и дрожжей, содержатся вещества, которые могут остановить размножение вируса. Однако в малых дозах они не оказывают необходимого влияния. И наши исследователи провели расчеты, выяснив, в какой концентрации эти вещества могут победить коронавирусную инфекцию. Теперь это предстоит проверить на практике.

В университете Дели (Индия) исследователи проверят полученные прогнозы на культурах ферментов. А в университете Пернамбуку (Бразилия) рассмотрят влияние концентрированных веществ на живые инфицированные организмы.

- Мы не намерены останавливаться на достигнутом, - говорит начальник лаборатории компьютерного моделирования лекарственных средств ЮУрГУ Владимир Потемкин. - Как только будут получены финальные результаты, наша команда готова приступить к модифицированию спрогнозированных лекарственных средств. Ведь даже существующее лекарство от COVID-19 можно заменить более активным, менее токсичным и с меньшим периодом действия.

Когда эффективность выделенных компонентов будет доказана, команда исследователей оформит патент на открытие. После этого результаты их работы можно будет широко использовать в борьбе пандемией, отметили в вузе.

В регионах Общество Наука Общество Здоровье Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Челябинская область Челябинск Пандемия коронавируса COVID-19

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