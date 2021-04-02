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02.04.2021 13:19
Рубрика: Экономика

Составлен "портрет" претендентки на место операционной медсестры

Текст: Татьяна Воробьева
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

На фоне повышенного спроса на медицинских работников аналитики выяснили, сколько готовы клиники платить операционным медицинским сестрам и как выглядит среднестатистическая соискательница на такую вакансию.

"Наиболее востребованы на рынке труда медсестры со стажем от двух лет, имеющие опыт ассистирования на операциях определенного профиля - офтальмологических, гинекологических, сосудистых. Также же ценятся навыки работы с современным оборудованием. Высшая квалификационная категория является конкурентным преимуществом", - говорится в исследовании сервиса SuperJob.

Фото: Александр Кряжев/РИА Новости
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Спрос и предложение изучили в крупных городах. Данные приводятся за прошедший март. Так, самые большие зарплаты готовы предложить клиники Москвы и Санкт-Петербурга: до 130 000 и 120 000 рублей, соответственно (при среднерыночной ставке 65-70 тысяч в месяц). Немного отстал от столичных регионов Владивосток: здесь самая высокая зарплата в вакансии операционной медсестры - сто тысяч рублей. Почти столько же - 95 000 рублей - предлагают самые щедрые работодатели Хабаровска. В пятерке также курортный Сочи, где квалифицированная медсестра может претендовать на 90 тысяч рублей.

В Екатеринбурге медработнице со стажем более трех лет предлагают зарплату до 87 тысяч рублей. Для только начинающих карьеру, соответственно, сумма меньше - от 27 до 35 тысяч. Среднерыночная зарплата для операционной медсестры в столице Среднего Урала - 40 тысяч рублей. В соседнем Челябинске максимальная ставка по данной вакансии чуть скромнее: до 75 000 рубелей (при среднерыночной - 40 тысяч).

Среднестатистическая претендентка на место медсестры - это женщина старше 35-ти, 11 процентов из них имеют высшее образование, в сорока процентах случаев на момент размещения резюме у них не было работы, 30 процентов соискательниц готовы ради должности сменить жительства.

Также, добавляют эксперты, работодатели обращают внимание на средний срок работы на последнем месте - в среднем он составляет шесть лет.

"2020 год обнажил проблемы страны в сфере медицины. Очевидна колоссальная нехватка кадров. И государство, и частные клиники пересматривают системы вознаграждения и мотивации медперсонала первичного звена. В 2020 году средние рыночные зарплатные предложения для высшего и среднего медперсонала выросли на 15-18 процентов, в 2021 году рост продолжится и будет на уровне 12-15 процентов", - прогнозируют аналитики.

В регионах Экономика Работа Зарплата Общество Соцсфера Социология Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь Филиалы РГ Столица Филиалы РГ Северо-Запад Филиалы РГ Дальний Восток УрФО Свердловская область Екатеринбург УрФО Челябинская область Челябинск ЦФО Москва СЗФО Санкт-Петербург ДФО Приморский край Владивосток

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