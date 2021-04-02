Картину тюменского художника выставили в Русском музее

Блестящую партию полотнам великих русских живописцев, представленным в корпусе Бенуа Государственного Русского музея в рамках выставки "Преображенная природа", составила картина тюменского художника Александра Павлова. Речь о "Весне-красне", которую музей приобрел в свои фонды несколько лет назад и довольно часто включает в разные творческие проекты.

"Преображенная природа" - сборная экспозиция, адресованная 125-летию музейной площадки. Она посвящена отображению в живописных произведениях отечественных мастеров наиболее ярких и красивых природных явлений. Тут облака и тучи, молнии и грозы, радуга, солнечные дни, рассветы и закаты, времена года… В общем, все то, от чего у впечатлительного человека захватывает дух.

120 картин, созданных с 1819-го по 2012-й год, - на семь тематических залов. Левитан соседствует с Куинджи, а Саврасов - с Айвазовским… Павлов среди них - единственный наш современник. А его картина - самая "молодая", написанная как раз более восьми лет назад, отметил ведущий научный сотрудник отдела живописи II половины XIX - начала XXI веков Государственного Русского музея Сергей Кривонденченков.

Проект "Преображенная природа" будет работать в музее до середины июня. Еще есть время, чтобы порадоваться за успех земляка.