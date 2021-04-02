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02.04.2021 06:02

Коммунальной энергетике города Муравленко исполнилось 35 лет

1 апреля 1986 года в городе Муравленко была создана единая служба коммунальной энергетики. Именно в этот день весь трудовой коллектив, обслуживающий коммунальную сферу, был принят в образованное муравленковское управление тепловодоснабжения и канализации.
Фото: Пресс-служба АО "Ямалкоммунэнерго" Фото: Пресс-служба АО "Ямалкоммунэнерго"
Фото: Пресс-служба АО "Ямалкоммунэнерго"

За 35 лет предприятие претерпело несколько реорганизаций, не один раз сменило официальное название. Сегодня сферу коммунальной энергетики представляет филиал АО "Ямалкоммунэнерго" в городе Муравленко "Тепло" под руководством Александра Николаевича Шаповалова.

- История развития предприятия коммунального комплекса г. Муравленко - это долгий целенаправленный путь от первой артезианской скважины, технологического трубопровода, котельной, насосной станции до сложнейшей инфраструктурной системы, которая строилась на протяжении 35 лет. И все эти годы основой развития абсолютно всех направлений деятельности нашей организации были люди, которые формировали единый живой организм, не знающий никаких преград на своем пути. Уходили в прошлое целые эпохи, мы вошли в начало нового тысячелетия, поселок Муравленковский превратился в красивый и уютный город Муравленко. В этом есть заслуга и нашего слаженного коллектива, главной задачей которого есть и будет надежное, бесперебойное обеспечение города Муравленко жизненно необходимыми энергоресурсами, - поделился частичкой истории директор филиала.

В надежных руках 468 профессионалов своего дела находятся 6 котельных общей теплопроизводительностью 320,64 Гкал/ч, 16 центральных тепловых пунктов, 2 подмешивающие станции, 22 артезианских скважины, водоочистные сооружения общей производительностью 18,8 тыс.м3 в сутки холодной воды питьевого качества, 5 канализационных насосных станций с возможностью очистки 156 тыс.м3 сточных вод в сутки, канализационные очистные сооружения с возможностью очистки 17 тыс.м3 сточных вод в сутки, 212 км тепловых сетей и сетей горячего водоснабжения; 97 км сетей холодного водоснабжения; 82 км сетей канализации; 31 км ветки газопровода.

Филиал в городе Муравленко "Тепло" является гарантирующей организацией в сфере водоснабжения и водоотведения на территории города. Наибольший объем коммунальных ресурсов предоставляется населению, а это более 30 тысяч человек.

Теплыми словами поздравила коллектив предприятия глава города Муравленко Елена Молдаван: "Поздравляю Александра Николаевича Шаповалова и коллектив Филиала "Ямалкоммунэнерго" в городе Муравленко с 35-летием! Предприятие не раз реформировалось, меняя имя и статусы. При этом уровень ответственности за город коммунальщики уверенно держат на высоте. Доброе и почти домашнее название Филиала - "Тепло", что говорит и о ценности создаваемых для нас комфортных условий в домах, и об атмосфере в большой команде профессионалов. Благодарю работников Филиала и ветеранов отрасли за мастерство и надежность".

Сайт компании www.yamalkomenergo.ru

Материал предоставлен пресс-службой АО "Ямалкоммунэнерго"

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