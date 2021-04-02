У пенсионерки с Урала выманили деньги, пообещав прибыль от вкладов

В Екатеринбурге телефонные мошенники убедили 75-летнюю бабушку перевести им больше трехсот тысяч рублей под предлогом того, что так она получит миллион рублей дивидендов от вложенных в финансовую пирамиду денег.

Женщина обратилась в полицию 22 марта, сообщает пресс-служба УМВД России по Екатеринбургу. Она рассказала, что ей позвонили с неизвестного номера и заявили, что ей положен миллион рублей в качестве дивидендов за вклад в финансовую пирамиду. Якобы ее деньги никуда не исчезали, и все эти годы приумножали капитал вкладчицы. Однако, чтобы получить деньги, нужно оплатить отправку их из Москвы и пошлину.

Позже пенсионерке позвонил другой мужчина, который представился специалистом по международным переводам. Он продиктовал, куда перевести деньги в качестве оплаты. Женщина сняла все свои сбережения и через платежные терминалы частями перевела деньги на указанные счета.

Сумма ущерба, причиненного бабушке, составила 328 тысяч рублей.

Следственное подразделение полиции возбудило уголовное дело по статье о мошенничестве, совершенном в крупном размере (часть 3 статьи 159 УК РФ). Обстоятельства и причастные лица устанавливаются.