Самолеты в Сургуте могли столкнуться из-за срыва тормозной системы

Уральская транспортная прокуратура начала проверку обстоятельств авиационного инцидента в аэропорту Сургута минувшей ночью: здесь столкнулись два самолета. Причиной ЧП мог стать срыв тормозной системы на одном из воздушных судов, считают в ведомстве.

Напомним, накануне в 22.45 самолет ATR-72, который стоял с запущенными двигателями на техобслуживании, неожиданно начал двигаться и столкнулся с бортом ЯК-40.

- У ATR-72 произошел срыв тормозной системы. В результате чего был совершен наезд на воздушное судно, находившееся на стоянке", - сообщили в пресс-службе прокуратуры.

В момент аварии ни персонала, ни пассажиров в самолетах не было - никто не пострадала. Авиационная техника получила повреждения (в частности, кабина одного из судов).

Сургутская транспортная прокуратура начала проверку исполнения законодательства о безопасности полетов. Расследует происшествие также Уральское следственное управление на транспорте СК.