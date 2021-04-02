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02.04.2021 09:40
Рубрика: Происшествия

Самолеты в Сургуте могли столкнуться из-за срыва тормозной системы

Текст: Татьяна Воробьева

Уральская транспортная прокуратура начала проверку обстоятельств авиационного инцидента в аэропорту Сургута минувшей ночью: здесь столкнулись два самолета. Причиной ЧП мог стать срыв тормозной системы на одном из воздушных судов, считают в ведомстве.

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Напомним, накануне в 22.45 самолет ATR-72, который стоял с запущенными двигателями на техобслуживании, неожиданно начал двигаться и столкнулся с бортом ЯК-40.

- У ATR-72 произошел срыв тормозной системы. В результате чего был совершен наезд на воздушное судно, находившееся на стоянке", - сообщили в пресс-службе прокуратуры.

В момент аварии ни персонала, ни пассажиров в самолетах не было - никто не пострадала. Авиационная техника получила повреждения (в частности, кабина одного из судов).

Сургутская транспортная прокуратура начала проверку исполнения законодательства о безопасности полетов. Расследует происшествие также Уральское следственное управление на транспорте СК.

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